"Напал с поцелуем" на Бербок: глава МИД Хорватии спровоцировал скандал (видео)

Фото, на котором министр обороны Германии Анналена Бербок отворачивается от хорватского коллеги, вызвало шквал возмущения у пользователей Сети, политиков и защитников прав женщин.

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Во время мероприятия в Берлине глава Министерства иностранных дел Хорватии Гордон Голич-Радман попытался поцеловать министра обороны Германии Анналену Бербок. Из-за возникшего скандала Гордану пришлось извиняться. Об этом сообщает Bild.

По словам немецкого издания, 65-летний глава хорватского внешнеполитического ведомства опоздал на фотосессию 2 ноября и пришел уже после того, как остальные министры поздоровались друг с другом.

"Гордон Радман стоял рядом с Бербок, сначала схватил ее за руку и, пока она смотрела на него, попытался поцеловать. Но Бербок отвернулась", — говорится в сообщении.

Поцелуй вызвал возмущение в Хорватии и СМИ

Фото, на котором министр обороны Германии отворачивается от хорватского коллеги, вызвало шквал возмущения у пользователей Сети, политиков и защитников прав женщин.

"Насильственное целование женщин тоже называют насилием, разве нет?" — написала, в частности, бывшая премьер-министр Хорватии Ядранка Косор в соцсети X (бывший Twitter).

Также, словам немецкого издания, депутат хорватского парламента Ивана Кекин заявила, что Голич-Радман своим поведением опозорил всех хорватов.

Немецкая газета Die Welt и швейцарская Tages-Anzeiger назвали инцидент "нападением с поцелуем".

Извинения хорватского министра за поцелуй Бербок

По словам хорватского СМИ, Голич-Радман считает ситуацию "неприятным моментом".

"Если кто-то увидел в этом что-то плохое, я извиняюсь перед теми, кто так это воспринял", — говорит глава Министерства иностранных дел Хорватии.

Как утверждает Голич-Радман, из-за опоздания самолета он встретился с Бербок по прибытии в Берлин лишь в момент группового фото.

"Не знаю, в чем была проблема. Я не воспринял это так, я этого не осознал. Мы всегда приветствуем друг друга. Это душевные отношения между коллегами", — говорит он.

Напомним, ранее британская газета The Guardian сообщила, что Папа Римский Франциск одобрил отставку епископа Гжегожа Кашака — в его епархии в Польше разразился скандал из-за гей-оргии, которая произошла в доме священника, а также другими инцидентами, в частности случаями насилия, совершенными в отношении священнослужителей.