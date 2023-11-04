"Напав з поцілунком" на Бербок: глава МЗС Хорватії спровокував скандал (відео)

Фото, на якому міністрка оборони Німеччини Анналена Бербок відвертається від хорватського колеги, викликало шквал обурення у користувачів Мережі, політиків та захисників прав жінок.

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Під час заходу в Берліні глава Міністерства закордонних справ Хорватії Гордон Голіч-Радман спробував поцілувати міністрку оборони Німеччини Анналену Бербок. Через скандал, що виник, Гордану довелося вибачатися. Про це повідомляє Bild.

За словами німецького видання, 65-річний голова хорватського зовнішньополітичного відомства запізнився на фотосесію 2 листопада і прийшов уже після того, як решта міністрів привіталася один з одним.

"Гордон Радман стояв поруч із Бербок, спершу схопив її за руку і, поки вона дивилася на нього, спробував поцілувати. Але Бербок відвернулася", — йдеться у повідомленні.

Поцілунок викликав обурення у Хорватії та ЗМІ

Фото, на якому міністрка оборони Німеччини відвертається від хорватського колеги, викликало шквал обурення у користувачів Мережі, політиків та захисників прав жінок.

"Насильницьке цілування жінок теж називають насильством, хіба ні?" — написала, зокрема, колишня прем'єр-міністр Хорватії Ядранка Косор у соцмережі X (колишній Twitter).

Також, словами німецького видання, депутат хорватського парламенту Івана Кекін заявила, що Голіч-Радман своєю поведінкою зганьбив усіх хорватів.

Німецька газета Die Welt та швейцарська Tages-Anzeiger назвали інцидент "нападом з поцілунком".

Вибачення хорватського міністра за поцілунок Бербок

За словами хорватського ЗМІ, Голіч-Радман вважає ситуацію "неприємним моментом".

"Якщо хтось побачив у цьому щось погане, я вибачаюсь перед тими, хто так це сприйняв", — каже глава Міністерства закордонних справ Хорватії.

Як стверджує Голіч-Радман, через запізнення літака він зустрівся з Бербок після прибуття до Берліна лише в момент групового фото.

"Не знаю, в чому була проблема. Я не сприйняв це так, я цього не усвідомив. Ми завжди вітаємо одне одного. Це душевні стосунки між колегами", — каже він.

Нагадаємо, раніше британська газета The Guardian повідомила, що Папа Римський Франциск схвалив відставку єпископа Гжегожа Кашака — у його єпархії в Польщі вибухнув скандал через гей-оргію, яка сталася в будинку священника, а також іншими інцидентами, зокрема випадками насильства, скоєними щодо священнослужителів.