Румынская компания UPET будет поставлять запчасти для буровых установок АО "Укргаздобыча"

В июле нынешнего года европейский лидер по выпуску мобильных комплексов бурового оборудования и установок для КРС UPET подписал договор с АО "Укргаздобыча" о поставке комплектующих. Несмотря на то, что дочерняя компания "Нафтогаз Украины" использует продукцию бренда для капитального ремонта скважин уже более 10 лет, это первый контракт, в котором производитель обязался напрямую поставлять запчасти для своих буровых установок. Благодаря близкому соседству Украины и Румынии UPET успешно сотрудничает с другими крупными предприятиями на территории нашей страны.

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История UPET: от литейного цеха до лидера отрасли

Завод "Арсенал Тырговиште" основан в 1872 году и в свое время внес важный вклад в оборону и сохранение государственности Румынии. Изначально в литейном цеху предприятия производились пушки, но в 1949 году был налажен выпуск оборудования для нефтяной отрасли. Дальнейшее развитие в этом направлении принесло компании успех и мировое признание.

К 1990 году UPET стала крупнейшим в стране производителем установок для бурения и КРС, качество ее разработок стало цениться за рубежом. Сегодня продукция бренда поставляется в более чем 45 государств, во все важнейшие нефте- и газодобывающие регионы планеты — от Персидского залива до Южной Америки.

Акции UPET котируются на Бухарестской фондовой бирже. Компанией владеют более 10 тыс. акционеров, физических и юридических лиц, 75% активов принадлежит румынской корпорации Machine Building Concept SRL.

UPET: ведущий производитель и поставщик мобильных комплексов бурового оборудования, установок для КРС и комплектующих

Главное направление деятельности UPET — производство мобильных комплексов бурового оборудования грузоподъемностью от 30 до 320 тонн. Большая часть буровых установок оснащается двигателями мощностью от 500 до 1000 л. с. торговой марки Caterpillar. Кроме того, компания производит электрические мобильные и модульные установки для бурения и капитального ремонта скважин.

Также UPET успешно осуществляет такую деятельность:

производство и поставка подъемников, лебедок, роторных столов, кронблоков и других комплектующих для установок, обеспечивающих бесперебойную работу предприятий отрасли;

предоставление комплексных услуг в сфере ремонта и техобслуживания оборудования;

сертификация и перепроектирование установок и узлов в соответствии с международными стандартами и директивами Европейского Союза, в том числе с применением маркировки CE.

Сотрудники UPET консультируют клиентов и предоставляют им техническую поддержку, помогают решать сложные производственные задачи и находят практические пути повышения эффективности работы предприятий.

Оборудование UPET: высокая производительность, гарантия качества и безопасности

Современные установки и комплектующие популярного румынского бренда:

разрабатываются с учетом оптимизации процессов бурения и ремонта скважин, позволяют увеличить производительность работ, снизить операционные расходы и ускорить сдачу проектов;

предназначены для долгосрочного и безотказного использования, минимизируют риски возникновения аварийных ситуаций и простоев, сокращают затраты на ремонт;

проектируются инженерами, которые придают особое значение безопасности операций. Инновационные решения сводят к минимуму вероятность несчастных случаев и обеспечивают комфортные условия для сотрудников.

Представители компании уделяют повышенное внимание проблемам экологии. Использование качественного оборудования бренда во время обслуживания скважин помогает снизить негативное воздействие на окружающую среду, сократить выбросы и минимизировать потери буровых жидкостей. Еще один приоритет компании — безопасность процессов бурения и обеспечение оптимальных условий работы операторов.

Продукция компании экспортируется в разные уголки планеты и способна работать в неблагоприятных климатических условиях, при температуре от –45°C до +55°C. Соответствие оборудования и запасных частей требованиям API, EU, ISO, ГОСТ подтверждается многочисленными сертификатами.

Доверие лидеров как показатель успеха

UPET плодотворно сотрудничает с "Нафтогаз Украины", а также с дочерними предприятиями концерна — "Укргаздобыча" и "Укрнафта". В список клиентов компании входят мировые игроки нефтегазовой и энергетической отрасли:

Rompetrol и Romgas (Румыния);

OMV Petrom (Австрия — Румыния);

Orlen (Польша);

UOS (Германия);

KazMunaiGas International, PeWeTe (Казахстан);

ONGC (Индия);

Brammer (CША);

Petrobras (Бразилия).

Приобретение сертифицированного оборудования и комплектующих, а также выбор полного спектра услуг UPET — залог бесперебойной и безопасной работы предприятий нефте-, газо-, водо- и горнодобывающей отраслей. Компания открыта для новых клиентов и готова предложить нестандартные решения, которые помогут выполнять производственные задачи максимально эффективно.