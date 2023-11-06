Румунська компанія UPET постачатиме запчастини для бурових установок АТ "Укргазвидобування"

У липні нинішнього року європейський лідер з випуску мобільних комплексів бурового обладнання та установок для КРС UPET підписав договір з АТ "Укргазвидобування" про постачання комплектуючих. Попри те, що дочірня компанія "Нафтогаз України" використовує продукцію бренду для капітального ремонту свердловин уже понад 10 років, це перший контракт, у якому виробник зобов'язався напряму постачати запчастини для своїх бурових установок. Завдяки близькому сусідству України та Румунії UPET успішно співпрацює з іншими великими підприємствами на території нашої країни.

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Історія UPET: від ливарного цеху до лідера галузі

Завод "Арсенал Тирговіште" засновано в 1872 році, і свого часу він зробив важливий внесок в оборону і збереження державності Румунії. Спочатку в ливарному цеху підприємства виробляли гармати, але в 1949 році було налагоджено випуск обладнання для нафтової галузі. Подальший розвиток у цьому напрямку приніс компанії успіх і світове визнання.

До 1990 року UPET стала найбільшим у країні виробником установок для буріння і КРС, якість її розробок стала цінуватися за кордоном. Сьогодні продукція бренду поставляється в більш ніж 45 держав, в усі найважливіші нафто- і газовидобувні регіони планети — від Перської затоки до Південної Америки.

Акції UPET котируються на Бухарестській фондовій біржі. Компанією володіють понад 10 тис. акціонерів, фізичних і юридичних осіб, 75% активів належить румунській корпорації Machine Building Concept SRL.

UPET: провідний виробник і постачальник мобільних комплексів бурового обладнання, установок для КРС і комплектуючих

Головний напрямок діяльності UPET — виробництво мобільних комплексів бурового обладнання вантажопідйомністю від 30 до 320 тонн. Більша частина бурових установок оснащується двигунами потужністю від 500 до 1000 к. с. торгової марки Caterpillar. Крім того, компанія виробляє електричні мобільні та модульні установки для буріння і капітального ремонту свердловин.

Також UPET успішно здійснює таку діяльність:

виробництво і постачання підйомників, лебідок, роторних столів, кронблоків та інших комплектуючих для установок, що забезпечують безперебійну роботу підприємств галузі;

надання комплексних послуг у сфері ремонту та техобслуговування обладнання;

сертифікація та перепроєктування установок і вузлів відповідно до міжнародних стандартів і директив Європейського Союзу, зокрема із застосуванням маркування CE.

Співробітники UPET консультують клієнтів і надають їм технічну підтримку, допомагають розв'язувати складні виробничі завдання і знаходять практичні шляхи підвищення ефективності роботи підприємств.

Обладнання UPET: висока продуктивність, гарантія якості та безпеки

Сучасні установки та комплектуючі популярного румунського бренду:

розробляються з урахуванням оптимізації процесів буріння і ремонту свердловин, дають змогу збільшити продуктивність робіт, знизити операційні витрати і прискорити здачу проєктів;

призначені для довгострокового і безвідмовного використання, мінімізують ризики виникнення аварійних ситуацій і простоїв, скорочують витрати на ремонт;

проєктуються інженерами, які надають особливого значення безпеці операцій. Інноваційні рішення зводять до мінімуму ймовірність нещасних випадків і забезпечують комфортні умови для співробітників.

Представники компанії приділяють підвищену увагу проблемам екології. Використання якісного обладнання бренду під час обслуговування свердловин допомагає знизити негативний вплив на навколишнє середовище, скоротити викиди і мінімізувати втрати бурових рідин. Ще один пріоритет компанії — безпека процесів буріння і забезпечення оптимальних умов роботи операторів.

Продукція компанії експортується в різні куточки планети і здатна працювати в несприятливих кліматичних умовах, за температури від -45°C до +55°C. Відповідність обладнання та запасних частин вимогам API, EU, ISO, ГОСТ підтверджується численними сертифікатами.

Довіра лідерів як показник успіху

UPET плідно співпрацює з "Нафтогаз України", а також з дочірніми підприємствами концерну — "Укргазвидобування" та "Укрнафта". До списку клієнтів компанії входять світові гравці нафтогазової та енергетичної галузі:

Rompetrol і Romgas (Румунія);

OMV Petrom (Австрія — Румунія);

Orlen (Польща);

UOS (Німеччина);

KazMunaiGas International, PeWeTe (Казахстан);

ONGC (Індія);

Brammer (США);

Petrobras (Бразилія).

Придбання сертифікованого обладнання та комплектуючих, а також вибір повного спектра послуг UPET — запорука безперебійної та безпечної роботи підприємств нафто-, газо-, водо- і гірничодобувної галузей. Компанія відкрита для нових клієнтів і готова запропонувати нестандартні рішення, які допоможуть виконувати виробничі завдання максимально ефективно.