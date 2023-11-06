Арест не помеха: спущена на воду суперъяхта "Шахерезада", которая якобы принадлежит Путину (видео)

По мнению Марии Певчих, главы международного Фонда борьбы с коррупцией, если итальянское правительство по какой-либо причине позволит суперъяхте "Шахерезада" сбежать, это будет величайшим позором и самым существенным ударом по санкционной политике ЕС.

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В Италии спущена на воду арестованная суперъяхта "Шахерезада", которая, согласно расследованию команды Алексея Навального, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судя по спутниковым снимкам, на которые ссылается медиа, спуск на воду произошел между 11 и 12 сентября 2023 года. При этом, по данным Financial Time, стало известно, что на яхте в августе был сделан ремонт. Но кто финансирует работы на "миллионы евро", по сообщению главы международного Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, осталось за кадром.

Кроме того, команда Навального утверждает, что российский экипаж судна (по некоторым данным, связанный с Федеральной службы охраны) не был уволен и до сих пор получает зарплату. Мария Певчих предполагает, что судно, находящееся в порту Марина-ди-Каррара в районе Тосканы, могут готовить к выходу в море.

"Если итальянское правительство по какой-либо причине позволит "Шахерезаде" сбежать, это будет величайшим позором и самым существенным ударом по санкционной политике ЕС. Вы не можете вернуть Путину его яхту, это просто безумие", — заявила, обращаясь к итальянским властям, глава международного Фонда борьбы с коррупцией.

Что известно о суперъяхте "Шахерезада"

Яхта "Шахерезада" — 140-метровая моторная суперъяхта, построенная компанией Lurssen. По оценкам SuperYachtFan, ее стоимость составляет 700 миллионов долларов. При этом издание The New York Times сообщило, что похоже, это однотипный корабль типа "Крест". При строительстве проект яхты назывался "Молния" (Lightning).

Весной 2022 года команда Навального опубликовала расследование, согласно которому яхта "Шахерезада", стоявшая у берегов итальянского морского курорта Марина-ди-Каррара, принадлежит Владимиру Путину.

В мае 2022 года яхту арестовало правительство Италии. Сообщалось, что финансовая полиция установила "наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца "Шахерезады" с видными представителями российского правительства".

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Напомним, Фокус писал, что, по информации американского Минюста, стоимость суперъяхты Amadea, владельцем которой является российский олигарх Сулейман Керимов, превышает 300 миллионов долларов. Бизнесмен приобрел ее еще в 2021 году и регулярно использовал вместе с семьей.