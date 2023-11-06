Арешт не перешкода: спущено на воду супер'яхту "Шахерезада", яка нібито належить Путіну (відео)

На думку Марії Певчих, глави міжнародного Фонду боротьби з корупцією, якщо італійський уряд із якоїсь причини дозволить супер'яхті "Шахерезада" втекти, це буде найбільшою ганьбою та найістотнішим ударом по санкційній політиці ЄС.

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В Італії спущено на воду заарештовану супер'яхту "Шахерезада", яка, згідно з розслідуванням команди Олексія Навального, належить президенту Росії Володимиру Путіну. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Судячи зі супутникових знімків, на які покликається медіа, спуск на воду відбувся між 11 і 12 вересня 2023 року. За даними Financial Time, стало відомо, що на яхті в серпні було зроблено ремонт. Але хто фінансує роботи на "мільйони євро", за повідомленням голови міжнародного Фонду боротьби з корупцією Марії Певчих, залишилося за кадром.

Команда Навального стверджує, що російський екіпаж судна (за деякими даними, пов'язаний із Федеральною службою охорони) не було звільнено, і він досі отримує зарплату. Марія Певчих припускає, що судно, яке перебуває в порту Марина-ді-Каррара в районі Тоскани, можуть готувати до виходу в море.

"Якщо італійський уряд із якоїсь причини дозволить "Шахерезаді" втекти, це буде найбільшою ганьбою та найістотнішим ударом по санкційній політиці ЄС. Ви не можете повернути Путіну його яхту, це просто безумство", — заявила, звертаючись до італійської влади, глава міжнародного Фонду боротьби з корупцією.

Що відомо про супер'яхту "Шахерезада"

Яхта "Шахерезада" — 140-метрова моторна супер'яхта, побудована компанією Lurssen. За оцінками SuperYachtFan, її вартість становить 700 мільйонів доларів. Видання The New York Times повідомило, що схоже, це однотипний корабель типу "Хрест". Під час будівництва проєкт яхти називався "Блискавка" (Lightning).

Навесні 2022 року команда Навального опублікувала розслідування, згідно з яким яхта "Шахерезада", що стояла біля узбережжя італійського морського курорту Марина-ді-Каррара, належить Володимиру Путіну.

У травні 2022 року яхту заарештував уряд Італії. Повідомляли, що фінансова поліція встановила "наявність значних економічних і ділових зв'язків бенефіціарного власника "Шахерезади" з видатними представниками російського уряду".

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Нагадаємо, Фокус писав, що, за інформацією американського Мін'юсту, вартість супер'яхти Amadea, власником якої є російський олігарх Сулейман Керімов, перевищує 300 мільйонів доларів. Бізнесмен придбав її ще 2021 року та регулярно використовував разом із сім'єю.