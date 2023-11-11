Спасал деньги: в Турции арестовали украинца, который насмерть сбил грабителей, — СМИ (видео)

По данным журналистов, погибшие могли быть гражданами Турции и Азербайджана. Они пытались украсть сумку, в которой было 35 тысяч евро. Гражданина Украина после инцидента задержали.

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В Турции арестовали гражданина Украины, которого ограбили. Он на своем автомобиле насмерть сбил злоумышленников. Об этом сообщает местное издание Antalya Hakkinda 11 ноября.

Отмечается, что произошел инцидент 10 ноября в районе Алании. Украинец, который занимается электронной коммерцией, передвигался с сумкой, в которой находилось 35 тысяч евро. Откуда им было известно об этом — неизвестно.

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Злоумышленники на мотоцикле подъехали к его автомобилю, разбили боковое стекло и начали угрожать украинцу. В результате они своровали деньги и попытались убежать, но ничего не вышло.

Дмитрий Ц. начал их преследовать на своем автомобиле и после 300 метров погони врезался в мотоцикл с грабителями. Они с него упали и от полученных травм скончались на месте.

По данным издания Antalya Hakkinda, грабителями были два гражданина Азербайджана, однако в Alanya Gazetesi отметили, что что Мурат О. имел турецкое гражданство, а Эльнур Б. – азербайджанское.

Местные сотрудники правоохранительных органов задержали украинца на месте преступления и доставили в здание суда. Затем он был арестован и отправлен в тюрьму. Какая его дальнейшая судьба — неизвестно.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что в Португалии арестовали русскоговорящего из-за языковой ошибки. В одном из ресторанов Лиссабона 36-летний турист пытался заказать фруктовый сок, однако возникли трудности с переводом и официанту пришлось вызывать полицию, ведь он был воспринят как террорист.