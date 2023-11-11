В Хорватии глава Минобороны попал в смертельное ДТП: министра отправили в отставку (фото)

По данным пресс-секретаря правительства Хорватии, жизни Марио Банозича ничего не угрожает, несмотря на серьезные травмы. Водитель второго транспортного средства скончался на месте.

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Министр обороны Хорватии Марио Банозич попал в автомобильную аварию и получил серьезные травмы. Об этом пишет Associated Press 11 ноября.

Отмечается, что ДТП произошло утром на одной из дорог в восточной части Хорватии. Автомобиль, за рулем которого находился 44-летний министр, столкнулся с микроавтобусом, о чем сообщили в ведомстве и на государственном телевидении.

В Хорватии министр обороны попал в ДТП, что привело к жертве Фото: Twitter

Водитель второго транспортного средства скончался на месте от полученных травм.

"Мы выражаем соболезнования семье погибшего", — заявил пресс-секретарь правительства Марко Милич.

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Отдельно было отмечено, что состояние здоровья Марио Банозича не предоставляет угроз для его жизни, однако все же он получил серьезные травмы. Врачи диагностировали ушибы головы и мозга. Он в сознании, но находится под постоянным наблюдением врачей.

Сейчас планируется провести расследование с целью выяснения обстоятельств трагедии. По предварительным данным, этим утром хорватский политик собирался на охоту, но ДТП изменило его планы.

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Спустя несколько часов после ДТП премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял решение отправить Марио Банозича в отставку. Связано это с аварией, которая привела к смертельному исходу, пишет местное издание Index.

"Вы слышали об обстоятельствах аварии, и мы выражаем сожаление и беспокойство по поводу состояния министра, который был госпитализирован с тяжелыми физическими травмами", — заявил премьер-министр Хорватии.

В ближайшее время обязанности главы ведомства будет выполнять госсекретарь Здравко Якопо, после чего будет назначен новый министр.

Напомним, 24 августа сообщалось, что депутат Госдумы РФ и генерал Гурулев попал в аварию в центре Москвы. Помощник политика утверждает, что на улице Правды BMW выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes, за рулем которого был депутат.