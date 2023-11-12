Прибыли взрывотехники и кинологи: в поезде "Москва-Симферополь" искали взрывчатку (видео)

Поезд после 40 минут простоя на станции "Мичуринск-Воронежский" отправился дальше в Симферополь. Однако уехать удалось не всем пассажирам: одного мужчину оперативники сняли с рейса и увезли в отделение полиции.

Related video

Поезд, который следовал из российской столицы в Симферополь, остановили из-за угрозы взрыва. Информация об инциденте появилась в Telegram-канале российского медиа SHOT в воскресенье, 12 ноября.

СМИ сообщило о том, что состав "Москва-Симферополь", который выехал из российской столицы в 08:40, задержали на станции "Мичуринск-Воронежский" в Тамбовской области. Пассажирам объявили об угрозе взрыва и вывели все несколько сотен человек на перрон. На месте начали работать полицейские, кинологи и сотрудники экстренных служб.

Как видно на опубликованных кадрах видео, пассажиры в это время в растерянности бродили по перону. Некоторые из них были в теплых пальто и куртках. А некоторые, очевидно, даже не успели одеться в вагоне и вышли на улицу в легкой одежде. А один мужчина и вовсе ходил возле поезда в шортах.

Важно

В Крыму в поезде Симферополь-Киев ищут взрывчатку

Несколько позже стало известно, что ни в одном из вагонов взрывных устройств не обнаружено. Поезд после 40 минут простоя на станции "Мичуринск-Воронежский" отправился дальше в Симферополь. Однако уехать удалось не всем пассажирам: одного мужчину оперативники сняли с рейса и увезли в отделение полиции. Предварительно, он напился, стал буянить и угрожать проводникам взрывом. Те сообщили в полицию.

Напомним, в начале ноября россиянин угрожал взорвать самолет, чтобы выпить водки. Мужчина сначала просто требовал алкоголь у стюардов, а затем прибегнул к угрозам. По данным медиа, таким поведением отличился хоккеист, летевший из Гуанчжоу.

А в июне в Белгородской области сошел с рельсов поезд. Машинист поезда рассказал спецслужбам о том, что состав якобы атаковали два дрона, которые запустили украинские военные. Однако по информации росмедиа Mash, поезд потерпел крушение из-за заложенной на железнодорожных путях взрывчатки.