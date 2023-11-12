Прибули вибухотехніки та кінологи: у поїзді "Москва-Сімферополь" шукали вибухівку (відео)

Поїзд після 40 хвилин простою на станції "Мічурінськ-Воронезький" вирушив далі до Сімферополя. Однак виїхати вдалося не всім пасажирам: одного чоловіка оперативники зняли з рейсу і відвезли у відділення поліції.

Related video

Поїзд, який прямував із російської столиці до Сімферополя, зупинили через загрозу вибуху. Інформація про інцидент з'явилася в Telegram-каналі російського медіа SHOT у неділю, 12 листопада.

ЗМІ повідомило про те, що потяг "Москва-Сімферополь", який виїхав із російської столиці о 08:40, затримали на станції "Мічурінськ-Воронезький" у Тамбовській області. Пасажирам оголосили про загрозу вибуху і вивели всі кілька сотень людей на перон. На місці почали працювати поліцейські, кінологи та співробітники екстрених служб.

Як видно на опублікованих кадрах відео, пасажири в цей час у розгубленості бродили пероном. Деякі з них були в теплих пальтах і куртках. А деякі, очевидно, навіть не встигли вдягнутися у вагоні і вийшли на вулицю в легкому одязі. А один чоловік і зовсім ходив біля поїзда в шортах.

Дещо пізніше стало відомо, що в жодному з вагонів вибухових пристроїв не виявлено. Поїзд після 40 хвилин простою на станції "Мічурінськ-Воронезький" вирушив далі до Сімферополя. Однак виїхати вдалося не всім пасажирам: одного чоловіка оперативники зняли з рейсу і відвезли у відділення поліції. Попередньо, він напився, став буянити й погрожувати провідникам вибухом. Ті повідомили в поліцію.

Нагадаємо, на початку листопада росіянин погрожував підірвати літак, щоб випити горілки. Чоловік спочатку просто вимагав алкоголь у стюардів, а потім вдався до погроз. За даними медіа, такою поведінкою відзначився хокеїст, який летів із Гуанчжоу.

А в червні в Бєлгородській області зійшов з рейок поїзд. Машиніст поїзда розповів спецслужбам про те, що склад нібито атакували два дрони, які запустили українські військові. Однак за інформацією росмедіа Mash, поїзд зазнав аварії через закладену на залізничних коліях вибухівку.