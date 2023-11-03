"Пішов ва-банк": росіянин погрожував підірвати літак, щоб випити горілки, — росЗМІ (фото)

Чоловік спочатку просто вимагав алкоголь у стюардів, а потім вдався до погроз. За даними медіа, такою поведінкою відзначився хокеїст, що летів з Гуанчжоу.

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Російський турист на рейсі Гуанчжоу — Москва погрожував підірвати літак. Так він намагався добитись, щоб бортпровідники принесли йому горілку. Деталями 3 листопада поділились у медіа Mash.

Автори контенту передали, що за їхніми даними йдеться про 39-річного хокеїста з Єкатеринбурга Андрія Сідякіна.

Фото Андрія Сідякіна Фото: КХЛ

У публікації йдеться, що під час польоту спортсмен почав діставати стюардес та стюардів, щоб ті принесли йому горілку. Чоловік "поводився зухвало" і незабаром отримав попередження від членів екіпажу.

Тоді росіянин не розгубився й "пішов ва-банк". Він заявив, що має вибухівку, підвівся й спробував відчинити двері літака. Бортпровідники були змушені обшукати повітряне судно після погроз. Після приземлення на борт також піднялися працівники служби безпеки аеропорту й поліціянти. Вони теж взялися за обшук.

Хокеїста не затримали, але у подальшому перевезенні — відмовили. У Москві він мав зробити пересадку та летіти далі на Урал. Після своїх погроз він був змушений шукати інші шляхи, щоб дістатись кінцевого пункту.

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