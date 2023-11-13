В Италии снова проснулся вулкан Этна: из кратера бьет фонтан лавы, — СМИ (видео)

По словам журналистов, в этот раз активен юго-восточный кратер крупнейшего в Европе вулкана. Местные власти еще не объявили о проведении обязательной эвакуации.

Related video

В Италии на острове Сицилия после "спячки" 12 ноября снова активизировался крупнейший в Европе вулкан Этна. Он извергает потоки лавы и бьет фонтанами высотой около 4,5 км над уровнем моря, сообщает La Sicilia.

Эксперты Национального института геофизики и вулканологии обсерватории Этна в Катании следят за ситуацией и анализируют изображения извержения и выброса клубов пепла с сети камер наблюдения.

Извержение, согласно наблюдениям ученых, находится на пароксизмальной фазе из юго-восточного кратера с выбросом пепла, падающего на предгорные поселки северной стороны.

По данным специалистов, выброс лавы сопровождается ростом уровня "дрожания" вулкана. Это свидетельствует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах. Более того, из-за сильных выбросов газа зафиксировали взрывы.

Местные власти еще не объявили о проведении обязательной эвакуации в окрестностях Этны. Нынешняя фаза извержения Этны на данный момент не влияет на работу международного аэропорта Винченцо Беллини в Катании.

Вулкан Этна

Этна — стратовулкан в Италии, расположен на восточном побережье Сицилии. Является самым высоким действующим вулканом в Европе. Максимальная высота Этны меняется в результате извержений и обрушений в промежутках между ними. Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров. Он превосходит Везувий более чем в 2,5 раза.

По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. Примерно раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо поселок. Последнее большое извержение Этны было в 1922 году. Благодаря постоянной активности Этна была избрана Вулканом десятилетия ООН. В июне 2013 года на 37-ой сессии Комитета вулкан включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что Исландия эвакуирует жителей из-за угрозы извержения вулкана. Агентство гражданской защиты Исландии призвало жителей города Гриндавик покинуть свои дома. Это — не экстренная эвакуация, есть достаточно времени, чтобы подготовиться и спокойно выехать из города.