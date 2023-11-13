В Італії знову прокинувся вулкан Етна: з кратера б'є фонтан лави, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, цього разу активний південно-східний кратер найбільшого в Європі вулкана. Місцева влада ще не оголосила про проведення обов'язкової евакуації.

Related video

В Італії на острові Сицилія після "сплячки" 12 листопада знову активізувався найбільший в Європі вулкан Етна. Він вивергає потоки лави і б'є фонтанами заввишки майже 4,5 км над рівнем моря, повідомляє La Sicilia.

Експерти Національного інституту геофізики і вулканології обсерваторії Етна в Катанії стежать за ситуацією та аналізують зображення виверження і викиду клубів попелу з мережі камер спостереження.

Виверження, згідно зі спостереженнями вчених, перебуває на пароксизмальній фазі з південно-східного кратера з викидом попелу, що падає на передгірні селища північного боку.

За даними фахівців, викид лави супроводжується зростанням рівня "тремтіння" вулкана. Це свідчить про підйом розпеченої магми у внутрішніх каналах. Ба більше, через сильні викиди газу зафіксували вибухи.

Місцева влада ще не оголосила про проведення обов'язкової евакуації в околицях Етни. Нинішня фаза виверження Етни наразі не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

Вулкан Етна

Етна — стратовулкан в Італії, розташований на східному узбережжі Сицилії. Є найвищим діючим вулканом у Європі. Максимальна висота Етни змінюється внаслідок вивержень і обвалень у проміжках між ними. Етна займає територію площею 1 190 квадратних кілометрів. Він перевершує Везувій більш ніж у 2,5 рази.

За різними даними, у Етни є від 200 до 400 бічних вулканічних кратерів. Приблизно раз на 150 років виверження руйнує якесь селище. Останнє велике виверження Етни було 1922 року. Завдяки постійній активності Етна була обрана Вулканом десятиліття ООН. У червні 2013 року на 37-ій сесії Комітету вулкан занесено до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що Ісландія евакуює жителів через загрозу виверження вулкана. Агентство цивільного захисту Ісландії закликало мешканців міста Гріндавік покинути свої будинки. Це — не екстрена евакуація, є достатньо часу, щоб підготуватися і спокійно виїхати з міста.