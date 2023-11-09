1400 землетрусів за добу: в Ісландії закрили курорт і готуються до виверження вулкана

З кінця жовтня Метеорологічне бюро Ісландії зафіксувало понад 20 000 підземних поштовхів, і їхня сила поступово зростає.

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Тисячі невеликих землетрусів в Ісландії відчуваються щодня з кінця жовтня. За 24 години до полудня четверга, 9 листопада, сейсмологи зафіксували 1400 підземних поштовхів. Така сейсмологічна обстановка викликає серйозні побоювання, що найближчим часом на Ісландію чекає потужне виверження вулкана. Про це повідомляє агентство BBC News.

З кінця жовтня Метеорологічне бюро Ісландії (IMO) зафіксувало понад 20 000 підземних поштовхів. Про високу сейсмічну активність також повідомила Quantectum — єдина приватна компанія з прогнозування та дослідження землетрусів.

Підвищена сейсмічна активність в Ісландії

Ці побоювання призвели до закриття знаменитого курорту гарячих джерел Блакитна лагуна як запобіжний захід. Власники курорту заявили, що закриють об'єкт до 16 листопада з міркувань безпеки співробітників.

В ісландському метеобюро заявили, що найбільша геологічна активність спостерігається на південному заході півострова Рейк'янес. За даними сейсмологів, розплавлена магма скупчилася на глибині близько п'яти кілометрів неподалік від гори Торбьорн, звідки добре видно Блакитну лагуну.

IMO повідомило, що з початку "сейсмічного рою" землетрусів, сила підземних поштовхів поступово збільшується. Найсильніший поштовх було зафіксовано близько опівночі 9 листопада, його сила становила 5 балів за шкалою Ріхтера. Його епіцентр знаходився приблизно за 30 км від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Влада Ісландії вживає заходів на випадок виверження вулкана. У місті Гріндавік жителів попередили, що в разі катаклізму, можлива евакуація населеного пункту.

Ісландія — один із найбільш сейсмічно активних регіонів світу. Острівна держава налічує близько 30 активних вулканічних об'єктів.

Нагадаємо, у липні 2023 року 7000 землетрусів в Ісландії створили наймолодший вулкан у світі Фаградальсфьядль. Дослідники зазначають, що незважаючи на всі драматичні кадри виверження, у ньому не було нічого незвичайного, ба більше, вчені очікували, що подібне станеться, хоч і не могли передбачити точний час і місце.

Раніше Фокус писав, що вулкан-малюк народився в Літлі-Хрутур, районі, який залишався неактивним протягом 800 років, доки не пережив виверження в березні 2021 року і серпні 2022 року.