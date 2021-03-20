В Ісландії після 40 тис. землетрусів почалося виверження вулкана Фаградальсфьядль (відео)

"Я бачу зі свого вікна, що небо світиться червоним. Тут всі сідають в машини, щоб підʼїхати туди".

Увечері 19 березня, приблизно о 20:45 за місцевим часом, на півострові Рейкьянес в Ісландії почалося виверження вулкана, який називається Фаградальсфьядль (на ісландському — Fagradalsfjall, в буквальному перекладі — "гора красивої долини"). Він розташований приблизно в 30 км від столиці країни, Рейкʼявіка, і в 8 км від міста Гріндавік. Про це повідомляється на Twitter-акаунті Ісландської метеорологічної служби.

[ + – ] Виверження вулкана Фаградальсфьядль в Ісландії

[ + – ] Виверження вулкана Фаградальсфьядль в Ісландії

За попередньою інформацією, довжина тріщини складає близько 500 м. На даному етапі виверження вважається невеликим.

[ + – ] Виверження вулкана Фаградальсфьядль в Ісландії Фото: twitter.com/Vedurstofan

Місцева метеорологічна служба заявила, що виверження не складає загрози для жителів Гріндавіка чи важливої інфраструктури.

За інформацією агентства Reuters, за останні чотири тижні на півострові сталося понад 40 тисяч невеликих землетрусів. Вулканічноїй активності в цьому районі не спостерігалося з 12 століття.

"Я бачу зі свого вікна, що небо світиться червоним. Тут всі сідають в машини, щоб підʼїхати туди", — сказала агентству Раннвейг Гудмундсдоттір, мешканка Гріндавіка.

[ + – ] Виверження вулкана Фаградальсфьядль в Ісландії Фото: twitter.com/Vedurstofan

Співачка Бьорк поділилася на своїй сторінці в Instagram невеликим відео виверження, відзначивши, що неподалік від вулкана знімався один з її кліпів.

"Так! Виверження! Ми в Ісландії в захваті! У нас досі відбуваються виверження! Почуття полегшення, коли природа виражає себе! Насолода, тепло!", — написала вона в описі публікації.

Відзначимо, недавно вчені повідомляли, що найбільший вулкан в світі Мауна-Лоа, розташований на Гаваях, може прокинутися після тривалого сну.

9 березня на Камчатці сталося виверження вулкана Ключевська сопка.

А 2 березня в Індонезії прокинувся вулкан Синабунг.