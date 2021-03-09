В России на Камчатке начал извергаться вулкан Ключевская сопка (видео)

Местные власти и метеорологии заявляют о возможном нарушении экобаланса в регионе из-за потоков лавы.

Самый высокий вулкан на Евразийском континенте начал извергать лаву. Очевидцам удалось заснять видео сего действа.

Согласно информации директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН выбросы лавы могут привести к размытию дорог между поселками Ключи и Козыревск и нарушению экологического баланса рек, которые находятся недалеко от вулкана.

По словам автора видео, в районе извержения вулкана сразу же повысилась температура воздуха до -5 градусов.

"Вот так вот выглядит ночное извержение. Лава течет, вот облака, тучи, нам не добраться туда, потому что летают бомбы", — говорит автор.

Фото: Скриншот

По данным 360tv на совещании в правительстве глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что потоки лавы могут попасть в водоемы. Существует угроза нанесения вреда экосистеме воды.

Ключевская сопка — самый высокий вулкан в Евразии. Высота вулкана достигает более 4800 метров. Он расположен в 30 километрах от ближайшего населенного пункта.

Напомним, 2 марта в Индонезии проснулся вулкан Синабунг. Отметим, что в Италии происходило извержение вулкана Этна более 2 недель. В стране закрывали аэропорт Катании.