У Росії на Камчатці почав вивергатися вулкан Ключевська сопка (відео)

Місцева влада і метеорологи заявляють про можливе порушення екобалансу в регіоні через потоки лави.

Найвищий вулкан на Євразійському континенті почав вивергати лаву. Очевидцям вдалося зняти відео цього дійства.

Згідно з інформацією директора Інституту вулканології і сейсмології ДСВ РАН викиди лави можуть призвести до розмиття доріг між селищами Ключі та Козиревськ і порушення екологічного балансу річок, які розташовані недалеко від вулкана.

За словами автора відео, у районі виверження вулкана відразу ж підвищилася температура повітря до -5 градусів.

"Ось так виглядає нічне виверження. Лава тече, ось хмари, хмари, нам не добратися туди, тому що літають бомби", — говорить автор.

Фото: Скриншот

За даними 360tv, на нараді в уряді голова Камчатського краю Володимир Солодов заявив, що потоки лави можуть потрапити у водойми. Існує загроза нанесення шкоди екосистемі води.

Ключевська сопка — найвищий вулкан у Євразії. Висота вулкана досягає понад 4800 метрів. Він розташований у 30 кілометрах від найближчого населеного пункту.

Нагадаємо, що 2 березня в Індонезії прокинувся вулкан Синабунг. Зазначимо, що в Італії відбувалося виверження вулкана Етна більше 2 тижнів. У країні закривали аеропорт Катанії.