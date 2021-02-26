Аэропорт Катании закрыт, с неба падает пепел: вулкан Этна на Сицилии извергается вторую неделю

Столб дыма и пепла над кратером достигает высоты более 1 км, что вместе с плохой видимостью создает риски для безопасности полетов

Извержение вулкана Этна, начавшееся еще 16 февраля, никак не утихнет. Сицилийским властям пришлось закрыть крупнейший аэропорт Катании, расположенный на юге, деревни рядом с вулканом покрыты слоем пепла. Об этом пишет La Stampa.

Прошлой ночью фонтаны лавы вздымались на полкилометра, а извержение можно было наблюдать не только из любого уголка Сицилии, но даже с соседнего острова Мальта.

Ученые-вулканологи из университета Монтаньола отмечают, что между мощными извержения проходит около 20 часов, но, к счастью, потоки магмы пока не несут угрозы деревням, расположенным у подножья Этны. Однако дома в них покрыло несколькими сантиметрами пепла.

Вулканический пепел донесло даже до города Палермо, который расположен в 150 километрах от Этны.

В Национальном институте геофизики и вулканологии Катании отметили снижение активности вулкана и заявили, что прошла ночь "была довольно тихой".

[ + – ] Вид на извержение из Катании/Все фото: Соцсети

Впрочем, в Катании, когда вулкан "проснулся" и выбросил из жерла пепел и мелкие камни, местные жители говорили, что "камни маленькие и не несут опасности", и они "видали и похуже".

[ + – ] Извержение Этны

Напомним, Этна — самый высокий и самым активный вулкан Европы. По разным данным, высота его колеблется от 3 326 до 3 350 метров — она меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров — примерно раз в три месяца один из них извергается.

[ + – ] Лыжники катаются на склонах Этны рядом с потоками лавы

Расположенный между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами, вулкан Этна часто извергается. Одно из самых серьезных извержений произошло в марте 2017 года, когда были ранены 10 человек, в том числе команда репортеров BBC.

Столетия назад извержения Этны были куда разрушительней. В 122 году Катания была уничтожена, в 1169 году извержение унесло не менее 15 тысяч жизней, в 1669 году стены Катании были разрушены, погибли десятки тысяч человек, а береговая линия изменилась, отодвинув замок Урсино на два километра, в 1928 году был уничтожен город Маскали, а в 2004 году поток лавы уничтожил часть автострады.