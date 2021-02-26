Аеропорт Катанії закритий, з неба падає попіл: вулкан Етна на Сицилії вивергається другий тиждень

Стовп диму і попелу над кратером досягає висоти понад 1 км, що разом з поганою видимістю створює ризики для безпеки польотів

Виверження вулкана Етна, що почалося ще 16 лютого, ніяк не вщухне. Сицилійській владі довелося закрити найбільший аеропорт Катанії, розташований на півдні, села поруч з вулканом покриті шаром попелу. Про це пише La Stampa.

Минулої ночі фонтани лави здіймалися на півкілометра, а виверження можна було спостерігати не тільки з будь-якого куточка Сицилії, але навіть із сусіднього острова Мальта.

Учені-вулканологи з університету Монтаньола зазначають, що між потужними виверженнями проходить близько 20 годин, але, на щастя, потоки магми поки не несуть загрози селам, розташованим біля підніжжя Етни. Однак будинки в них покрило декількома сантиметрами попелу.

Вулканічний попіл донесло навіть до міста Палермо, яке розташоване в 150 кілометрах від Етни.

У Національному інституті геофізики і вулканології Катанії звернули увагу на зниження активності вулкана і заявили, що минула ніч "була досить тихою".

[ + – ] Вид на виверження з Катанії/Всі фото: Соцмережі

Втім, у Катанії, коли вулкан "прокинувся" і викинув з жерла попіл і дрібні камені, місцеві жителі говорили, що "камені маленькі і не несуть небезпеки", і вони "бачили й гірше".

[ + – ] Виверження Етни

Нагадаємо: Етна — найвищий і найактивніший вулкан Європи. За різними даними, висота його коливається від 3 326 до 3 350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один з них вивергається.

[ + – ] Лижники катаються на схилах Етни поруч з потоками лави

Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами і розломом між Африканською й Іонічною плитами, вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень сталося в березні 2017 року, коли були поранені 10 осіб, у тому числі команда репортерів BBC.

Сторіччя тому виверження Етни були набагато фатальнішими. У 122 році Катанія була знищена, у 1169 році виверження забрало не менше 15 тисяч життів, у 1669 році стіни Катанії були зруйновані, загинули десятки тисяч людей, а берегова лінія змінилася, відсунувши замок Урсіно на два кілометри, у 1928 році було знищене місто Маскалі, а у 2004 році потік лави знищив частину автостради.