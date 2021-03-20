В Исландии после 40 тыс. землетрясений началось извержение вулкана Фаградальсфьядль (видео)

"Я вижу светящееся красное небо из своего окна. Здесь все садятся в машины, чтобы подъехать туда".

Вечером 19 марта, примерно в 20:45 по местному времени, на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, который называется Фаградальсфьядль (на исландском — Fagradalsfjall, в буквальном переводе — "гора красивой долины"). Он расположен примерно в 30 км от столицы страны, Рейкьявика, и в 8 км от города Гриндавика. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте Исландской метеорологической службы.

[ + – ] Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии

[ + – ] Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии

По предварительной информации, длина трещины составляет около 500 м. На данном этапе извержение считается небольшим.

[ + – ] Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии Фото: twitter.com/Vedurstofan

Местная метеорологическая служба заявила, что извержение не представляет угрозы для жителей Гриндавика или важной инфраструктуры.

По информации агентства Reuters, за последние четыре недели на полуострове произошло более 40 тысяч небольших землетрясений. Вулканический активности в этом районе не наблюдалось с 12 века.

"Я вижу светящееся красное небо из своего окна. Здесь все садятся в машины, чтобы подъехать туда", — сказала агентству Раннвейг Гудмундсдоттир, жительница Гриндавика.

[ + – ] Извержение вулкана Фаградальсфьядль в Исландии Фото: twitter.com/Vedurstofan

Певица Бьорк поделилась на своей странице в Instagram небольшим видео извержения, отметив, что недалеко от вулкана снимался один из ее клипов.

"Да! Извержение! Мы в Исландии в восторге! У нас до сих пор происходят извержения! Чувство облегчения, когда природа выражает себя! Наслаждение, тепло!", — написала она в описании публикации.

Отметим, недавно ученые сообщали, что крупнейший вулкан в мире Мауна-Лоа, расположенный на Гавайях, может проснуться после длительного сна.

9 марта на Камчатке произошло извержение вулкана Ключевская сопка.

А 2 марта в Индонезии проснулся вулкан Синабунг.