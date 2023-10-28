Провісники катастрофи. Ісландію вразив "сейсмічний рій" із 5500 землетрусів

Дослідники побоюються, що крихітні підземні поштовхи можуть передувати виверженню вулкана.

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27 жовтня метеорологічне управління Ісландії (IMO) повідомило тривожні новини: країну вразив цілий "сейсмічний рій" невеликих землетрусів. Попри те, що подібні підземні поштовхи є звичним явищем для цієї території, цього разу вчені впевнені — це провісники чогось масштабнішого, пише The Hindu.

Проблема полягає в тому, що землетруси в Ісландії справді є повсякденним явищем, проте останній рій, на думку вчених, був більшим, ніж зазвичай. Спостереження показують, що сейсмічний рій обрушився на півострів Рейк'янес, розташований на південному заході країни. Загалом за три дні спостережень учені зафіксували тут понад 5500 невеликих підземних поштовхів. Тепер представники IMO вважають, що така кількість землетрусів підвищує ймовірність виверження вулкана.

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Ісландія розташована на кордоні Євразійської та Північно-Американської тектонічних плит, що робить її "гарячою точкою" сейсмічної та вулканічної активності, оскільки дві плити рухаються в протилежних напрямках.

За словами глави відділу обслуговування і досліджень IMO Метью Робертса, масові землетруси є частиною довгострокової історії, про яку відомо вченим. Однак вони також означають, що Ісландія вступає у фазу підготовки до наступного вулканічного виверження.

Відомо, що підземні поштовхи виникли на глибині близько 5 кілометрів і були спричинені тривалим накопиченням магми, яка довгий час нарощувала тиск, а тепер дрейфує до поверхні планети.

Зазначимо, раніше 2023 року на безлюдній частині півострова Рейк'янес сталося виверження вулкана, якому передував інтенсивний землетрус. Ця подія фактично стала третьою в регіоні на південний захід від столиці Рейк'явіка з 2021 року.

Тепер в IMO вважають, що масштабний сейсмічний рій може бути свідченням розвитку четвертого виверження. Утім, як відомо, передбачити вулканічну активність все ще надзвичайно складно.

За словами Робертса, дані свідчать про те, що протягом наступних 12 місяців виверження вулкана на цій території "цілком імовірне". Дані свідчать про те, що магнітуда найсильнішого землетрусу з рою становила 4,5, а близько 15 з них досягли магнітуди 3 і більше. До слова, дані Мічиганського технологічного університету свідчать про те, що землетруси магнітудою вище 2,5, як правило, можуть відчуватися людьми.

Раніше Фокус писав про те, що вчені реконструювали виверження вулкана 1650 року: розкрито таємницю народженого ним цунамі.