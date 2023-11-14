Быстрее и качественнее: 300 000 беженцев возвращаются в Украину ради визита к врачу, — NYT

31-летняя медиа-продюсер Майя Хабрук вернулась из Лондона в Днепр и местные врачи обнаружили зубную инфекцию. На поездку домой и поход к стоматологу ушло 5 дней.

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Ради визита к врачу украинские беженцы решаются на рискованную поездку обратно домой. Сотни тысяч граждан, бежавших из Украины с началом российского вторжения, на некоторое время возвращаются обратно — чтобы воссоединиться с семьей, а также получить необходимую медицинскую помощь, которая, по словам беженцев, в Украине дешевле и качественнее. Об этом пишет The New York Times.

Людмила Гуренчук вместе с сыном живет во французском городке недалеко от Сен-Тропе, который называет "раем". Сюда семья переехала, спасаясь от войны. Но когда этой осенью понадобилось обратиться к врачам, они проделали путь в 2000 км и вернулись обратно в Киев.

Людмила Гуренчук на юге Франции

Лечение в Украине более доступно и эффективно, по сравнению с многими европейскими странами, поэтому приходится рисковать и возвращаться домой.

"В Украине медицина просто лучше. Это дешевле, быстрее, врачи более внимательны. Вот почему я еду сюда, каждый раз, когда получается", — объяснила 39-летняя украинка, которой понадобилась УЗД щитовидной железы.

39-летняя украинка вернулась ради медицинской помощи

По итогам опроса Агентства ООН по делам беженцев, примерно 300 000 украинских беженцев, живущих в Европе, время от времени возвращаются домой для лечения.

А в общей сложности более, чем двум миллионам беженцев, которые переехали из Украины в Европу, приходится ездить туда и обратно. Чтобы навестить родственников, оформить документы, проверить свое имущество. Поезда в Украине зачастую переполнены семьями, которые возвращаются на школьные каникулы, во многих случаях, чтобы навестить оставшихся мужей и отцов, которым запрещен выезд во время войны.

Украинка на приеме у врача в Украине

Историки и социологи отмечают, что массовость таких переездов необычна для новейшей истории. Главным образом это возможно за счет географии войны: огромные части страны по-прежнему остаются относительно безопасными и доступными из остальной части континентальной Европы. Авторы исследований говорят о том, что украинские беженцы адаптируются к затягивающейся войне и находят баланс: живут в более безопасных странах за границей и не забывают о доме.

Визиты к врачу возвращают "подобие нормальности"

Юлия Шукан, социолог из парижского университета Нантер-ля-Дефанс изучает социальные последствия войны в Украине. По ее словам, имеет место "возобновление связей с родиной без полного переселения".

Визиты к врачу, как неотъемлемая часть повседневной жизни, позволяют восстановить "подобие нормальности", даже если это сопряжено с длительной и потенциально опасной поездкой.

7-летний Давид в доме на юге Франции 7-летний Давид в доме на юге Франции

Согласно опросу ООН, почти 40% из 5,8 млн беженцев, проживающих в других европейских странах, хотя бы раз возвращались домой.

По оценкам Томаса Шопара, историка парижской Школы перспективных исследований в области социологии, процент возвращающихся украинских беженцев значительно выше, по сравнению с прошлыми войнами в Европе, такими как Вторая мировая.

"Тогда было очень мало возвращений", — объяснил он, добавив, что в большинстве случаев тогда это бы означало возвращение на территорию, где проходят боевые действия, или на оккупированные территории.

Больше 80% территории Украины свободны от российских войск, а западные регионы по большей части избежали боевых действий.

Самая распространенная причина для возвращения украинцев — встретиться с родственниками, вторая — встретиться с врачом.

Многие беженцы говорят, что едут домой из-за того, что были разочарованы европейской системой здравоохранения.

Майя Хабрук, 31-летняя медиа-продюсер. Она находилась в Лондоне, когда ощутила сильную боль в горле, и чтобы попасть на прием к британскому доктору, пришлось ждать две недели. В итоге ей прописали слабое обезболивающее.

Затем она решила съездить в свой родной Днепр, и местные врачи обнаружили инфекцию в зубе мудрости, что и было причиной боли. Зуб пришлось вырвать.

"На все ушло пять дней — добраться до Днепра, сходить к врачу, вернуться в Лондон — по сравнению с двумя неделями в Великобритании. Поездка того стоила", — пояснила она.

Андрей Буглак, хирург-ортопед из Киева, сказал, что поначалу его удивляли то, что переселенцы возвращаются, но впоследствии он привык слышать все "те же истории — от Скандинавии до Испании", когда у пациентов возникают сложности с зарубежной системой здравоохранения.

Система здравоохранения в Украине, отмечают журналисты, как и в Великобритании и Франции, бесплатная. Но в некоторых странах это не распространяется на работу стоматолога и прочее более специализированное лечение, которое в Украине стоит значительно дешевле.

Напомним, что украинские медики теряют навыки за рубежом, из-за того, что "в Украине они врачи, а в Британии — безработные".

Также сообщалось, что украинцы в Израиле не могли получить медобслуживание. Некоторые источники называли сложившееся положение "серьезным гуманитарным кризисом".