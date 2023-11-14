Травмы рук и головы: медведь напал на российских газовиков в Якутии (видео)

На изображении, к которому получили доступ британские журналисты, виден отсутствующий кусок уха, который медведь, судя по всему, оторвал во время нападения.

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На газодобывающей комплексе в Якутии бурый медведь, преследуя собак, перелез через забор и проник на территорию завода, где набросился на двух местных рабочих, когда те выходили из курилки. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным российских СМИ, нападение произошло в 180 км от поселка Витим, а пострадали два сотрудника "РусГазБурения". Минздрав Республики Саха (Якутия) оценил состояние пострадавших как средней тяжести.

Медведь на территории завода "РусГазБурения"

Итогом смертельно опасного столкновения стали серьезные повреждения головы и рук у пострадавших газовиков.

На снятом видео, видно несколько собак, которые охраняли лагерь, слышно также, что человек, который вел съемку, просит собак уйти. После этого на территорию заходит медведь, судя по всему, он преследовал собак.

Медведь на территории завода

Один из сотрудников комплекса вышел из трейлера, а животное неожиданно показалось из-за мешков с химикатами и напало на него.

Нападение медведя в Якутии

Одного из пострадавших медведь толкнул на снег. Другие пытались отпугнуть хищника огнетушителями.

Нападение медведя в Якутии Нападение медведя в Якутии Нападение медведя в Якутии

Сообщается, что двое мужчин курили в специально отведенном для этого помещении, когда увидели, что собаки за чем-то гонятся.

Одним из них был механик, который открыл дверь, чтобы прогнать медведя, но тот тут же на него напал.

На фоне всеобщей паники некоторые из сотрудников завода попытались применить огнетушители, сигнальные ракеты и газовые баллончики, чтобы отпугнуть животное.

Жертва медведя

Усилия в конечном итоге увенчались успехом: медведь ослабил хватку и оставил местного механика в покое. Но практически тут же его внимание привлек мастер завода.

Нападение медведя в Якутии Нападение медведя в Якутии

Атака в общей сложности продолжалась около 20 минут, пока на помощь не пришел охотник, который и застрелил медведя.

Пострадавшим оказали первую помощь и на вертолете доставили в больницу.

На изображении, к которому получили доступ британские журналисты, виден отсутствующий кусок уха, который медведь, судя по всему, оторвал во время нападения.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике заметили бурого медведя, которого война не заставила уйти.

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