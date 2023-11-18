Посадили на лед: в Антарктиде впервые приземлился Boeing 787 — CNN (видео, фото)
Среди 45 пассажиров были ученые из Норвежского полярного института, который заказал рейс, чтобы доставить их и 12 тонн оборудования на исследовательскую станцию в Антарктиде.
Норвежская авиакомпания Norse Atlantic Airways впервые в истории приземлила самолет Airbus A340 в Антарктиде. Это самый большой пассажирский лайнер, который прилетал на южный континент. Об этом сообщает CNN.
Авиалайнер имел целью доставить на станцию "Тролль" в Антарктиде смену исследователей.
"Boeing 787-9 LN-FNC, приземлившийся на ледяную полосу Troll Airfield стал крупнейшим пассажирским авиалайнером в истории полетов на континент", — отмечают журналисты.
Кто были пассажирами самолета
Задачей компании было доставить в Антарктиду больше сотрудников, грузов с меньшим воздействием на окружающую среду. Поэтому, в Антарктиду полетел обычный самолет, который за день до специальной миссии перевозил туристов из Бангкока в Осло.
"Среди 45 пассажиров были ученые из Норвежского полярного института, который заказал рейс, чтобы доставить их и 12 тонн оборудования на исследовательскую станцию", — добавляют в статье.
Как состоялась посадка Airbus A340
После посадки в Антарктиде самолет провел всего четыре часа. За это время его разгрузили и подготовили к обратному рейсу в Норвегию с промежуточной посадкой на дозаправку в Кейптауне, ЮАР.
Импровизированный аэродром рядом со станцией "Тролль" тщательно подготовили для прибытия самолета. Для этого с ледовой поверхности сначала убрали все неровности, а затем создали шероховатости, чтобы между шасси самолета и льдом возникало сцепление и авиалайнер не занесло во время торможения.
Напомним, что в США пилот-студент вывел из строя сразу 10 самолетов. Парень разозлился после того, как инструкторы школы не позволили ему совершить самостоятельный полет. Камеры видеонаблюдения заметили, как ученик переходит от самолета к самолету, нанося повреждения каждому из них.