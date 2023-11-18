Посадили на лід: в Антарктиді вперше приземлився Boeing 787 — CNN (відео, фото)

Серед 45 пасажирів були вчені з Норвезького полярного інституту, який замовив рейс, аби доставити їх та 12 тонн обладнання на дослідницьку станцію в Антарктиді.

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Норвезька авіакомпанія Norse Atlantic Airways вперше в історії приземлила літак Airbus A340 в Антарктиді. Це найбільший пасажирський лайнер, що прилітав на південний континент. Про це повідомляє CNN.

Авіалайнер мав на меті доставити на станцію "Тролль" в Антарктиді зміну дослідників.

"Boeing 787-9 LN-FNC, що приземлився на крижану смугу Troll Airfield став найбільшим пасажирським авіалайнером в історії польотів на континент", — зазначають журналісти.

Хто були пасажирами літака

Завданням компанії було доставити до Антарктиди більше співробітників, вантажів із меншим впливом на навколишнє середовище. Тож, в Антарктиду полетів звичайний літак, який за день до спеціальної місії перевозив туристів із Бангкока до Осло.

"Серед 45 пасажирів були вчені з Норвезького полярного інституту, який замовив рейс, щоб доставити їх і 12 тонн обладнання на дослідницьку станцію", — додають у статті.

Літак доставив дослідницьку місію на континент

Як відбулась посадка Airbus A340

Після посадки в Антарктиді літак провів лише чотири години. За цей час його розвантажили та підготували до зворотного рейсу до Норвегії з проміжною посадкою на дозаправлення у Кейптауні, ПАР.

Літак доставив дослідницьку місію на континент

Імпровізований аеродром поряд зі станцією "Тролль" ретельно підготували для прибуття літака. Для цього з льодової поверхні спочатку прибрали усі нерівності, а потім створили шорсткості, щоб між шасі літака та льодом виникало зчеплення і авіалайнер не занесло під час гальмування.

Нагадаємо, що у США пілот-студент вивів з ладу одразу 10 літаків. Хлопець розлютився після того, як інструктори школи не дозволили йому здійснити самостійний політ. Камери відеоспостереження помітили, як учень переходить від літака до літака, завдаючи пошкоджень кожному з них.