Отменить налоги и закрыть Центробанк: к власти в Аргентине может прийти проукраинский анархист-капиталист

19 ноября в Аргентине выберут нового президента. Хавьер Милей, которому прогнозируют победу – политик очень нестандартный. Он поет в рок-группе, поддерживает Украину, голосует против вступления в БРИКС и поддерживает переход на доллар США вместо песо. Фокус узнал подробности об аргентинском "Льве с бензопилой", о политической обстановке в стране, сложном экономическом положении, конкуренции с Бразилией и зависимости от МВФ.

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В воскресенье, 19 ноября в Аргентине – второй тур президентских выборов. За власть борются два основных кандидата: нынешний министр экономики Серхио Масса, представляющий проправительственную левоцентристскую коалицию "Союз за Родину" (Unión por la Patria, UP), и "лев с бензопилой", депутат конгресса Хавьер Милей, возглавляющий оппозиционное правоконсервативное объединение "Свобода наступает" (La Libertad Avanza, LA / LLA).

Выборы президента Аргентины: как там все устроено

Выборы президента Аргентины проходят по модифицированной версии системы абсолютного большинства, в соответствии с которой кандидат может одержать победу уже в первом туре, набрав либо более 45% голосов, либо 40% голосов, но при этом опередив кандидата, занявшего второе место, более чем на 10 процентных пунктов. Второй тур проводится, только если кандидат, занявший первое место, не соответствует ни одному из пороговых значений.

Президент и вице-президент избираются одновременно в одном бюллетене на 4 года с возможностью только одного немедленного переизбрания.

Первым актом избирательной кампании стали праймериз — "первичные, открытые, одновременные и обязательные" выборы (PASO), состоявшиеся 13 августа. На них победу неожиданно для всех одержал Хавьер Милей, набравший почти 30% голосов, тогда как Серхио Масса — 21,4%, а Патрисия Бульрич, глава правоцентристской коалиции "Вместе за перемены" (Juntos por el Cambio) — около 17%.

Первый тур прошел меньше месяца назад, 22 октября. За должность президента боролись пять кандидатов, но ни один из них не набрал необходимого количества голосов. Серхио Масса получил 36,7%, Хавьер Милей — 30%. На третье место с 23,8% пробилась экс-министр безопасности (2015-2019) Патрисия Бульрич.

Дикий рост цен и инфляция почти как в Зимбабве

Накануне выборов в Аргентине сложилась обстановка глубокого социально-экономического и финансового кризиса. Это следствие вялого экономического развития в 2013-2022 гг., а по сути стагнации, что особенно контрастирует со сравнительно динамичным ростом в 2003-2012 гг.

Главными характеристиками застоя стали предельно низкие темпы прироста ВВП (в последние 10 лет — 0,4% в среднем за год, тогда как в 2003-2012 гг. — 5,7%), слабый приток прямых иностранных инвестиций, колоссальный рост потребительских цен: годовая инфляция в 2013-2022 гг. выросла с 14,8% до 94,8%. К концу 2023 же года по прогнозам превысит 180%. В октябре этого года рост цен составил 8,3%, в годовом выражении инфляция превысила 140%, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статистическое управление страны. По этому печальному показателю Аргентина, по данным Международного валютного фонда (МВФ), заняла четвертое место в мире после Венесуэлы (360%), Зимбабве (315%) и Судана (256%).

Ко всему прочему в стране уже годы царит валютный хаос: наличие нескольких обменных курсов, причем в середине октября этого года неофициальный, но реальный курс доллара США превысил порог в 1000 песо, в то время как официальный курс составляет около 350 песо за доллар США. Ситуация усугубляется большим ежегодным дефицитом бюджета (4-8% ВВП) и непосильным государственным долгом в размере 90% ВВП, обслуживание которого — головная боль для правительства. В результате Аргентина дрейфует на грани дефолта и банкротства, а доля аргентинцев, живущих в бедности, превысила 40%.

Что предлагают кандидаты в президенты

Острота экономических проблем, с которыми столкнулась Аргентина, и неотложный характер мер по выходу из кризиса обусловили тот факт, что центр избирательных программ всех кандидатов заняли предложения финансово-экономического порядка. Рассмотрим программные обещания, данные тремя главными соперниками.

Договориться с профсоюзами, торговать литием и выплатить долг МВФ

Серхио Масса продвигает "инклюзивный характер" экономического развития — включение максимально широких слоев населения Фото: Getty Images

Серхио Масса предлагает увеличение валютных поступлений, необходимых для финансирования импорта и обслуживания государственного долга, прежде всего, задолженности перед МВФ, которая, считает Масса, должна быть погашена, чтобы Фонд больше не вмешивался в процесс формирования экономической политики Аргентины. Достижение таких целей возможно путем наращивания экспорта аграрной продукции, энергоносителей и лития. Сокращение бюджетного дефицита планируется за счет экономии государственных расходов и увеличения налоговых поступлений. В свою очередь, рост налогов может быть достигнут благодаря ускорению экономического роста и расширению предпринимательской активности. Масса продвигает "инклюзивный характер" экономического развития — включение максимально широких слоев населения. Здесь ключевой момент состоит в повышении доходов основного массива аргентинцев, чья заработная плата в последние годы существенно сократилась. Решением этой проблемы Масса видит в достижении договоренностей между профсоюзами и работодателями, отдавая долг традиционному для перонистов взгляду на классовое сотрудничество. К сожалению, предвыборная программа провластного кандидата не содержит предложений о выходе из застоя. Ее суть сводится к продолжению нынешнего курса лишь с некоторыми корректировками.

Перейти на доллар, отменить налоги, закрыть Центробанк и вывести из тени 8 млн работников

Милей — ярый сторонник экономического либерализма и финансового консерватизма Фото: Getty Images

Хавьер Милей предлагает более радикальные меры, в частности, сведение до абсолютного минимума участия государства в экономике — ключевой постулат идеологии и стратегическая задача для Милея. Он планирует резко уменьшить государственные расходы и кардинально сократить количество министерств, приватизировать государственные компании. При этом, предлагается упразднить 90% налогов, которые обеспечивают только 2% ВВП, но затрудняют предпринимательскую деятельность. В планах провести реформу рынка труда с тем, чтобы 8 млн аргентинцев, работающих в "теневом секторе", были инкорпорированы в формальную экономику. Милей намерен упразднить Центральный банк, ответственный, по его мнению, за продолжающийся рост инфляции. И главное: провести долларизацию аргентинской экономики, обеспечив свободное хождение в стране национальной валюты и доллара США. Следует заметить, что многие предложения кандидата-либертарианца получили широкую поддержку прежде всего в молодежной среде. В ходе избирательной кампании сложился образ Милея как борца за новую Аргентину: "Лев" (намек на его пышную шевелюру) с бензопилой, которую Милей обычно приносит на митинги, чтобы наглядно показать, что он хочет делать с государственными расходами.

За Украину, против ХАМАСа и коммунистов. Кто такой Хавьер Милей?

Хавьер Милей родился 22 октября 1970 г. в Буэнос-Айресе в семье водителя автобуса. В молодости играл в футбол (был вратарем), пел в рок-группе. Интересовался также и экономикой, что можно объяснить нестабильной экономической ситуацией в стране, ведь сменявшие друг друга правящие режимы проводили над Аргентиной эксперименты, приведшие к гиперинфляции 1984-1990 гг. В частности, в 1989 г. инфляция перешагнула рекордную отметку в 3000%. От этого, безусловно, страдала и семья Милея. Интерес к экономике привел его на экономический факультет престижных частных аргентинских университетов Belgrano и Torcuato Di Tella. Во время учебы в университете и сформировалось либертарианское мировоззрение Милея.

Хавьер Милей обещает обеспечить в Аргентине свободное хождение национальной валюты и доллара США Фото: Getty Images

В том, что касается экономики, Милей идентифицирует себя как анархо-капиталист. Это политическая идеология, выступающая за ликвидацию государства и других принудительных социальных институтов в пользу индивидуального суверенитета в условиях свободного рынка. Центральным принципом анархо-капитализма является принцип ненападения, декларирующий добровольное рыночное решение всех социальных проблем и потребностей, в том числе и общественную потребность в законе и порядке и свободном рынке. Кстати, в 2019 году Хавьер Милей посетил косплей-конвенцию. Он был одет в черно-желтый спандекс и держал в руках золотой посох (черный и желтый — цвета анархо-капитализма). Этого альтер-эго, выдуманного им персонажа, звали генерал АнКап (АНархо-КАПиталист) — лидер "Либерленда", страны, "где никто не платит налоги".

Милей — ярый сторонник экономического либерализма и финансового консерватизма, решительно выступает против социализма и коммунизма, критикуя их как насильственные системы, порождающие нищету и голод. Милей пропагандирует капитализм, а в выступлении на TEDxSanNicolas, которое стало вирусным в социальных сетях в феврале 2019 года, Милей рассказывал о том, как капитализм и свободный рынок вытащили людей из бедности. Милей также занимает критическую позицию в отношении Центрального банка Аргентины и налоговой политики, предлагая радикальные изменения, направленные на экономическую либерализацию и реструктуризацию правительственных министерств.

Политически Милей тяготеет к правому популизму. Он выступает против абортов и эвтаназии, основывая свои взгляды на либертарианских принципах, таких как принцип ненападения. Милей считает, что процедура аборта морально не оправдана, даже в случае изнасилования, и поддерживает ее только если жизнь матери находится под угрозой. В случае избрания президентом он планирует провести референдум по закону о легализации абортов в Аргентине от 2020 г., ведь выступает за его отмену.

Помимо этого, Милей поддерживает легализацию торговли органами, утверждая, что это может сократить очереди на трансплантацию органов. Он предположил, что можно использовать рыночные механизмы для поощрения донорства органов.

Сторонник политики правопорядка (law and oder), Милей поддерживает неограниченное владение огнестрельным оружием.

Милей – ярый противник левой идеологии и в 2020 году подписал Мадридскую хартию — манифест Мадридского форума, антикоммунистической организации, созданной ультраправой испанской партией Vox. Манифест осуждает левые организации в Иберо-Америке, поскольку эти группы и коммунизм несут угрозу либеральной демократии, и часть региона "находится в заложниках тоталитарных режимов, вдохновленных коммунистическими идеями, а эти режимы существуют за счет незаконного оборота наркотиков и третьих (внерегиональных) стран, все из них под эгидой Кубы". Мадридскую хартию в основном подписали консервативные, ультраконсервативные и крайне правые политики из Америки и Европы, среди которых не только Милей, но и, например, нынешний премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также Хосе Антонио Каст, кандидат в президенты на выборах 2021 года в Чили, правый популист, выступает против нелегальной иммиграции, абортов и однополых браков, отрицает изменения климата, поддерживает закон и порядок СМИ часто и небезосновательно сравнивали Каста с 45-м президентом США Дональдом Трампом и бывшим бразильским президентом Жаиром Болсонару. Кстати, сам Милей считает Трампа и Болсонару союзниками в антикоммунистической борьбе.

Нетерпимость к коммунистическим идеям мотивирует Милея заморозить отношения между Аргентиной и Китаем, о чем он заявил в августе. "Люди в Китае несвободны, они не могут делать то, что хотят, и если делают, их убивают", — сказал он. "Вы бы торговали с убийцей?". Нежелание сотрудничать с Китаем, впрочем, касается не только экономической сферы, судя по всему, но и политической. Несмотря на то, что на августовском саммите БРИКС было объявлено о вступление Аргентины в объединении 1 января 2024 года, Милей заявил, что в случае победы на выборах, заморозит этот процесс. К тому же, он планирует проводить "открытую политику" в сфере внешней торговли с акцентом на участии не в многосторонних объединениях, а на заключении двусторонних соглашений о свободной торговле (по примеру Чили). К слову, Масса намерен следовать ровно противоположному: вступить в БРИКС и укреплять отношения с Пекином.

Еще одной любопытной характеристикой внешнеполитических взглядов будущего возможного президента является поддержка Израиля. 7 октября, в день атаки ХАМАС, он поддержал Тель-Авив. Милей также заявлял, что Соединенные Штаты и Израиль станут основными союзниками "Серебряной страны" в случае его победы. Он также выразил намерение перенести посольство Аргентины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Любопытно, что он как-то заявил El Pais, что, хотя является католиком изучает возможность обращения в иудаизм.

Что принесет Украине победа Хавьера Милея?

Хавьер Милей также однозначно поддерживает Украину в российско-украинской войне. В начале российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Милей вошел во Дворец Аргентинского национального конгресса с украинским флагом, продемонстрировав свою позицию по отношению к конфликту. При этом, после начала полномасштабного вторжения, Милей обвинил Джо Байдена в слабости перед российским президентом. Он также заметил: "Я не заключаю сделок с убийцами, ни с Китаем, ни с Северной Кореей, ни с Россией, ни с кем-либо, кто не уважает свободный мир". Впрочем, такая резкая риторика во многом была направлена на критику нынешнего президента Альберто Фернандеса, который занял нейтральную позицию относительно российско-украинской войны. Кстати, Серхио Масса выразил более однозначное отношение и осудил действия российского руководства в первый же день полномасштабного вторжения, призвав прекратить боевые действия, поскольку "атака России… дестабилизирует Европу и весь остальной мир…Аргентина как демократическая страна, приверженная и уважающая права человека, должна возглавить в Латинской Америке продвижение идеи мира и демократии", — написал он в Х (Twitter).

В любом случае, для Украины приход нового президента к власти в Аргентине не изменит обстановку существенно, но откроет окно возможности для сближения и интенсификации контактов. Это должно преследовать ключевую цель — снискать больше политической поддержки от Буэнос-Айреса как на международных площадках вроде ООН, так и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Масса против Милея: 49% на 45%. Что дальше?

Пакет предложений Милея-реформатора затронул многие болевые точки социально-экономического развития Аргентины. В начале третьего десятилетия XXI в. аргентинское государство вплотную подошло к точке выбора, когда пора определиться с тем, каким образом страна будет выходить из застоя и какую выберет траекторию дальнейшего социально-экономического развития, модель роста.

Выборы в Аргентине: Милей имеет почти 49% поддержки, а Масса — почти 45% Фото: Фокус

По последним соцопросам, проведенным в период с 5 по 9 ноября, Милей имеет почти 49% поддержки, а Масса — почти 45%.

Задача Массы в том, чтобы консолидировать электорат, опасающихся масштабных перемен и полностью не утративший веру в перонизм. Цель Милея — направить гнев аргентинцев против правящего класса перед лицом безудержной трехзначной инфляции и растущей бедности, перетянуть к себе максимальное количество сторонников Патрисии Бульрич – и собрать под знамя всех, кто верит, что бензопила может разрушить старый мир и построить новый.

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