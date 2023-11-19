Словакия намерена блокировать санкции в отношении российского ядерного топлива

По словам министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, АЭС страны технически не готовы отказаться от российского ядерного топлива.

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Словакия выступила против включения в 12-й пакет европейских санкций против РФ российского ядерного топлива. Об этом в субботу, 18 ноября, заявил глава МИД и Европейских дел Словакии Юрай Бланар в эфире RTVS "Субботние диалоги".

Бланар объяснил позицию Словакии тем, что атомные электростанции страны не прошли необходимую трансформацию, чтобы отказаться от российского ядерного топлива и перейти на альтернативное.

По словам министра, правительство Словаки собирается поставить Евросоюзу условие, потому что ставит национальные интересы превыше всего. Братислава хочет, чтобы ее потребности были учтены в новом пакете санкций, потому что на сегодняшний день АЭС страны работают исключительно на российском топливе.

Юрай Бланар заявил, что когда речь зайдет о двенадцатом пакете санкций ЕС против России, его партия Smer-SD потребует провести исследование их воздействия не только на Евросоюз, но и на саму Словакию.

"Для нас санкции на ядерное топливо – это красная линия", – подчеркнул Бланар, отметив, что Евросоюз прислушивается к возражениям Словакии.

По словам министра, санкции не оказали достаточного влияния на Россию, но в значительной степени повлияли на европейский бизнес, в том числе в Словакии, где выросли цены на продукты и топливо.

Бланар считает, что Евросоюз также проводит "рефлекторную" или неразумную политику. В качестве примера он привел санкции против России, которые были введены без изучения последствий.

"На сегодняшний день не существует ни одного соответствующего исследования о влиянии, которое они оказывают на Словакию и Европейский Союз. Однако мы видим, что он отрицательный", — сказал министр, добавив, что Россия продолжает войну в Украине, а ЕС тем временем уходит в рецессию.

Соперник Бланара на шоу, депутат от партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валасек, согласился с Бланаром в вопросе санкций. Валасек отметил, что если санкции будут касаться импорта ядерного топлива из России, любое словацкое правительство наложит вето на этот пакет.

Тем не менее, депутат выступил в защиту предыдущих пакетов санкций против России, отметив, что они помешали России вооружить свою армию так, как она могла бы сделать это без них.

Юрай Бланар подтвердил, что Словакия прекратит военные поставки Украине, однако готова поддержать финансовую помощи Киеву при условии, что деньги будут расходоваться по назначению и не будут "пропадать".

Напомним, на словацко-украинской границе увеличиваются очереди грузовиков. По мнению закарпатских таможенников, ситуация со Словакией и Венгрией все же не пойдет по польскому сценарию и все решится благодаря санкциям ЕС.

Ранее в Словакии рассказали, почему не передают Украине оружие. По словам главы МИД Словакии Юрая Бланара, его страна хочет помочь украинскому народу пережить новую зиму. Правительство будет отправлять гуманитарную помощь, которая будет ориентирована именно на это.