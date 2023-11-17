Блокировка границы: на словацком направлении увеличиваются очереди грузовиков

По мнению закарпатских таможенников, ситуация со Словакией и Венгрией все же не пойдет по польскому сценарию и все решится благодаря санкциям ЕС.

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В Закарпатской области таможенники фиксируют увеличение очередей грузовиков на словацкой границе. Об этом сообщила 17 ноября пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

Она отметила, что пробки из грузовиков выросли за счет фур с польского направления, и машины продолжают прибывать.

"По состоянию на вчера, 16 ноября, у нас на КПП "Ужгород" на словацкой границе было 900 машин. Очередь понемногу движется — мы оформляем 250 машин, эта цифра отражает нашу пропускную способность за сутки. Количество машин, которые проходят границу за день, не изменилось", — рассказала Сенгетовская.

Пресс-секретарь добавила, что с КПП "Ягодин" на Волыни грузовикам нужно проехать дополнительно 600 км. Кроме того, те, кто не поехал на КПП "Краковец", должны дополнительно сделать еще круг в 300 км.

"Но там, на польской границе, водители стоят по две недели в очередях, здесь, на словацкой границе, могут проехать за три-четыре дня. Поэтому и едут сюда", — пояснила таможенница.

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К тому же, закарпатские таможенники могут перенаправить грузовики на венгерский пункт пропуска "Тиса", где таможня имеет большие мощности. Однако, по словам спикера Закарпатской таможни, большинство водителей все же выбирают КПП "Ужгород" на словацкой границе, хотя в четверг, 16 ноября, словацкие перевозчики уже провели предупредительную акцию и на час заблокировали пересечение границы украинскими фурами.

На таможне, по информации Сенгетовской, все же надеются, что ситуация со Словакией и Венгрией не пойдет по польскому сценарию и все решится благодаря санкциям ЕС.

Ситуация на границе между Польшей и Украиной — что известно

Ранее сообщалось, что 6 ноября польские перевозчики начали блокирование движения грузового транспорта из Польши в направлении Украины в пунктах пропуска "Ягодин — Дорохуск", "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Хребенне". Причиной акции называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

При этом, как отметили в Мининфраструктуры Украины, польские перевозчики не передали Киеву никаких официальных требований. Позже они заявили, что, мол, Украина отклонила их требование восстановить потребность в разрешениях на въезд в ЕС для украинских автоперевозчиков.

По состоянию на вечер 7 ноября польские перевозчики полностью заблокировали проезд фур на двух пунктах пропуска на границе с Украиной. Время ожидания на въезд в Украину составляло до 90 часов, а очереди из грузовых транспортных средств становились все длиннее.

15 ноября состоялись трехсторонние переговоры с Польшей и Еврокомиссией по разблокированию пунктов пропуска, однако они не принесли результатов. Зато Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос с блокированием перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.

Украина направила Польше официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку на украино-польской границе, а Государственная пограничная служба Украины прокомментировала акцию, напомнив, что так называемый транспортный безвиз — это не решение украинского правительства, а соглашение, подписанное между Евросоюзом и Украиной.

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Напомним, что в Государственной пограничной службе Украины заявляли: организаторы протеста планировали пропускать только по одному грузовому автомобилю в час, что привело к колоссальным заторам на границе.

Кроме того, по словам представителя Еврокомиссии, рассматривается вопрос о нарушении польскими властями регламента ЕС по либерализации торговли с Украиной, действие которого недавно было продлено до июня 2024 года.