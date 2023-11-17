Блокування кордону: на словацькому напрямку збільшуються черги вантажівок

На думку закарпатських митників, ситуація зі Словаччиною та Угорщиною все ж таки не піде за польським сценарієм і все вирішиться завдяки санкціям ЄС.

Related video

У Закарпатській області митники фіксують збільшення черг вантажівок на словацькому кордоні. Про це повідомила 17 листопада речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

Вона зауважила, що затори з вантажівок зросли за рахунок фур із польського напрямку, і автівки продовжують прибувати.

"Станом на учора, 16 листопада, у нас на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухається — ми оформляємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася", — розповіла Сенгетовська.

Речниця додала, що з КПП "Ягодин" на Волині вантажівкам потрібно проїхати додатково 600 км. Крім того, тим, хто не поїхав на КПП "Краківець", мають додатково зробити ще коло в 300 км.

"Але там, на польському кордоні, водії стоять по два тижні в чергах, тут, на словацькому кордоні, можуть проїхати за три-чотири дні. Тому й їдуть сюди", — пояснила митниця.

Важливо

За блокування кордону України: Євросоюз може накласти санкції на Польщу, — ЗМІ

До того ж, закарпатські митники можуть перенаправити вантажівки на угорський пункт пропуску "Тиса", де митниця має більші потужності. Проте, за словами спікера Закарпатської митниці, більшість водіїв все ж таки обирають КПП "Ужгород" на словацькому кордоні, хоча у четвер, 16 листопада, словацькі перевізники вже провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українськими фурами.

На митниці, за інформацією Сенгетовської, все ж сподіваються, що ситуація зі Словаччиною та Угорщиною не піде за польським сценарієм і все вирішиться завдяки санкціям ЄС.

Ситуація на кордоні між Польщею та Україною — що відомо

Раніше повідомлялося, що 6 листопада польські перевізники розпочали блокування руху вантажного транспорту з Польщі в напрямку України у пунктах пропуску "Ягодин — Дорохуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Хребенне". Причиною акції називають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

При цьому, як зазначили у Мінінфраструктури України, польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог. Пізніше вони заявили, що, мовляв, Україна відхилила їхню вимогу відновити потребу в дозволах на в’їзд до ЄС для українських автоперевізників.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд фур на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Час очікування на в'їзд в Україну становив до 90 годин, а черги з вантажних транспортних засобів ставали дедалі довшими.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на україно-польському кордоні, а Державна прикордонна служба України прокоментувала акцію, нагадавши, що так званий транспортний безвіз — це не рішення українського уряду, а угода, підписана між Євросоюзом та Україною.

Важливо

"Наслідки будуть значні": Єврокомісія відвідала КПП, заблокований перевізниками Польщі

Нагадаємо, що у Державній прикордонній службі України заявляли: організатори протесту планували пропускати тільки по одному вантажному автомобілю на годину, що призвело до колосальних заторів на кордоні.

Крім того, за словами представника Єврокомісії, розглядають питання про порушення польською владою регламенту ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно було подовжено до червня 2024 року.