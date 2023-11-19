Шел из Одессы: сухогруз Pallada из-за шторма разломился пополам у берегов Турции

Экипаж корабля, который шел под флагом Камеруна, был спасен.

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Сухогруз "Паллада" под флагом Камеруна, который шел из Одессы и стал на якорь в порту Эрегли, раскололся на две части из-за шторма в регионе. Дрейфовавшая к берегу часть корабля ударилась о бетонные стены порта и повредила амфитеатр на берегу. Об этом сообщает TRT Haber.

Личный состав корабля, был эвакуирован. После уведомления в этот район были отправлены катер береговой охраны и пожарные расчеты.

Находившиеся на корабле 13 иностранных граждан были эвакуированы командами и помещены в педагогический центр Эрегли.

Шторм в Турции

Губернатор Зонгулдака, где бушует шторм, Осман Хаджибекташоглу заявил, что обломок сухогруза вынесло на берег.

Сейчас обе части корабля зафиксированы у берега тросами.

В заявлении Главного управления морских дел заявили: "После того, как сигнал бедствия поступил в Главный поисково-спасательный координационный центр 19.11.2023 в 10.00, выяснилось, что флагман Камеруна "Паллада" получил повреждения из-за шторма и сел на мель в Эрегли. При координации нашего центра все 13 человек личного состава корабля были эвакуированы силами AFAD и пожарных команд".

В самом городе Зонгдулак было отключено электричество, улицы и проспекты были затоплены и перекрыты упавшими деревьями.

Шторм в Турции

Паводковые воды унесли в центр города множество предметов, таких как холодильники, манекены, скамейки с набережной. Волны высотой в пять метров разбили брусчатку на набережной и унесли в море автомобили.

Губернаторство округа и муниципалитет попросили граждан не выходить на улицу.

Сегодня ураган оставил без электричества и часть России. Шквальный ветер бушует в Кемеровской области, Алтайском крае и других регионах Сибири. Также был затронут Казахстан.

Синоптики обещают, что непогода в РФ будет бушевать до завтрашнего дня.