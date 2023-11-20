16 лет за кражу велосипеда и 11 – за телефон: в Британии заключенные совершают самоубийства

По словам журналистов, осужденные теряют надежду выйти на свободу. Аарона Грэма за удар мужчины во время драки приговорили к минимальному сроку — 2 года и 124 дня. Но он отсидел уже почти 20 лет.

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На британских островах семь осужденных, которых отправили в тюрьму на неопределенный срок, покончили с собой. Во многом это связано с тем, что правительство отказалось от практики пересмотра приговоров. Об этом сообщает The Independent.

Британское управление по надзору за тюрьмами начало расследование ряда случаев самоубийства на фоне "тревожного роста" таких инцидентов среди заключенных.

Активисты-общественники предупреждают, что "безнадежность", связанная со спорными приговорами, ведет к трагическим последствиям.

Упомянутые массовые самоубийства произошли после того, как бывший министр юстиции Доминик Рааб отказался от межпартийных рекомендаций относительно пересмотра приговора заключенным. В Великобритании граждан, которым выносят приговор IPP (тюремное заключение для защиты общества), по сути, осуждают на неопределенный срок: правонарушители получают минимальный срок, но максимального нет. Активисты называют такое явление "самым большим пятном в британской системе правосудия".

Почти 3 тысячи человек находятся в тюрьме без надежды на освобождение — почти 700 из них провели за решеткой на 10 лет дольше установленного минимального срока.

Такую норму в британской юридической системе ввели в 2005 году как часть нового законодательства, чтобы продемонстрировать суровость в отношении преступности.

Осужденные, приговоренные к сроку IPP, первоначально совершали опасное для общества преступление, а затем — повторное из списка 153 правонарушений, в т.ч. и насильственные.

По истечении минимального срока заключения осужденные подают заявление на условно-досрочное освобождение. Для этого они должны соответствовать строгим критериям, в т.ч. не должно быть проблем с психическим здоровьем — как доказательство того, что они не опасны для британской общественности.

Представитель лейбористской партии Дэвид Бланкетт признал, что сожалеет о введении этой меры в его бытность министром внутренних дел. По словам парламентария, систему нужно изменить таким образом, чтобы у заключенных была надежда.

"Чем дольше они там находятся, тем больше ухудшается их психическое здоровье. Совершенно очевидно, что нужно дать людям эту надежду", — сказал он.

Фото: официальный портрет | Британский министр Дэвид Бланкетт

Несколько шокирующих случаев осужденных по приговорам IPP:

Уэйн Белл попал в тюрьму с минимальным сроком два года за кражу велосипеда в 2007 году. Спустя 16 лет он все еще находится в заключении, а родственники с тревогой говорят, что, возможно, его никогда больше не увидят.

Томаса Уайта осудили на "минимальные" два года за кражу телефона в 2012 году. Но его так и не освободили по прошествии уже более 11 лет.

Аарон Грэм за удар мужчины в драке был приговорен к тюремному сроку на два года и 124 дня в 2005 году. Он отсидел уже почти 20 лет, если учитывать время, проведенное в предварительном заключении.

Фото: Donna Mooney/UNGRIPP | Донна Муни, чей брат совершил самоубийство в тюрьме

По словам Донны Муни, чей брат совершил самоубийство, отбывая пресловутый IPP срок в 2015 году за кражу автомобиля, она сказала, что "вне всякого сомнения" решение правительства привело к тому, что осужденные "совершенно падают духом", а скорбящим семьям в конечном итоге выдают их останки.

Напомним, что в Украине открывается новый лагерь для российских военнопленных, где есть трехразовое питание и связь с близкими.

Также Фокус в своем материале разбирался, зачем "Слуга народа" провела скандальный опрос: фронт, тюрьма или смерть.