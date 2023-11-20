16 років за крадіжку велосипеда і 11 — за телефон: у Британії ув'язнені скоюють самогубства

За словами журналістів, засуджені втрачають надію вийти на свободу. Аарона Грема за удар чоловіка під час бійки засудили до мінімального терміну — 2 років. Але він відсидів уже майже 20.

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На британських островах семеро засуджених, яких відправили до в'язниці на невизначений термін, наклали на себе руки. Багато в чому це пов'язано з тим, що уряд відмовився від практики перегляду вироків. Про це повідомляє The Independent.

Британське управління з нагляду за в'язницями почало розслідування низки випадків самогубства на тлі "тривожного зростання" таких інцидентів серед ув'язнених.

Громадські активісти попереджають, що "безнадійність", пов'язана зі спірними вироками, веде до трагічних наслідків.

Згадані масові самогубства сталися після того, як колишній міністр юстиції Домінік Рааб відмовився від міжпартійних рекомендацій щодо перегляду вироку ув'язненим. У Великій Британії громадян, яким виносять вирок IPP (тюремне ув'язнення для захисту суспільства), по суті, засуджують на невизначений термін: правопорушники отримують мінімальний термін, але максимального немає. Активісти називають таке явище "найбільшою плямою в британській системі правосуддя".

Майже 3 тисячі осіб перебувають у в'язниці без надії на звільнення — майже 700 із них провели за ґратами на 10 років довше за встановлений мінімальний термін.

Таку норму в британській юридичній системі запровадили 2005 року як частину нового законодавства, щоб продемонструвати суворість щодо злочинності.

Засуджені, засуджені до терміну IPP, спочатку скоювали небезпечний для суспільства злочин, а потім — повторний зі списку 153 правопорушень, зокрема й насильницькі.

Після закінчення мінімального терміну ув'язнення засуджені подають заяву на умовно-дострокове звільнення. Для цього вони повинні відповідати суворим критеріям, зокрема не повинно бути проблем із психічним здоров'ям — як доказ того, що вони не є небезпечними для британської громадськості.

Представник лейбористської партії Девід Бланкетт визнав, що шкодує про запровадження цього заходу, коли він був міністром внутрішніх справ. За словами парламентарія, систему потрібно змінити таким чином, щоб в ув'язнених була надія.

"Що довше вони там перебувають, то більше погіршується їхнє психічне здоров'я. Цілком очевидно, що потрібно дати людям цю надію", — сказав він.

Фото: офіційний портрет | Британський міністр Девід Бланкетт

Кілька випадків засуджених за вироками IPP, що шокують:

Вейн Белл потрапив до в'язниці з мінімальним терміном два роки за крадіжку велосипеда у 2007 році. Через 16 років він все ще перебуває в ув'язненні, а родичі з тривогою кажуть, що, можливо, його ніколи більше не побачать.

Томаса Вайта засудили на "мінімальні" два роки за крадіжку телефону у 2012 році. Але його так і не звільнили після вже понад 11 років.

Аарон Грем за удар чоловіка в бійці був засуджений до тюремного терміну на два роки й 124 днів у 2005 році. Він відсидів уже майже 20 років, якщо враховувати час, проведений у попередньому ув'язненні.

Фото: Donna Mooney/UNGRIPP | Донна Муні, чий брат наклав на себе руки у в'язниці

За словами Донни Муні, чий брат наклав на себе руки, відбуваючи сумнозвісний IPP термін 2015 року за крадіжку автомобіля, вона сказала, що "поза всяким сумнівом" рішення уряду призвело до того, що засуджені "абсолютно падають духом", а скорботним сім'ям у кінцевому підсумку видають їхні останки.

Нагадаємо, що в Україні відкривають новий табір для російських військовополонених, де є триразове харчування і зв'язок із близькими.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, навіщо "Слуга народу" провела скандальне опитування: фронт, в'язниця або смерть.