Укусила полицейского и пугала туберкулезом: в Польше задержали украинку за рулем BMW (фото)

Нетрезвая украинка покусала полицейского после его попытки выяснить обстоятельства ДТП. Теперь женщине грозит заключение за нарушение неприкосновенности правоохранителя.

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В Польше в селе Щекаркув Опольского повета задержали украинку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто BMW. Во время попытки ее арестовать женщина покусала полицейского и сказала, что больна туберкулезом, что заставило патрульного взять у нее кровь на анализ. Об инциденте написал портал inPoland.

32-летняя гражданка Украины съехала на своем автомобиле BMW в кювет и не смогла выехать. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Попытки пассажира авто вытащить машину на шоссе тоже были тщетными, потому что и он был пьян.

В Польше задержали нетрезвую украинку Фото: inpoland

Люблинские полицейские получили информацию об инциденте. Прибыв на место ДТП патрульные попросили выйти водителя из машины, но получив отказ, один из офицеров попытался вынуть ключ из замка зажигания. На это женщина отреагировала непредсказуемо — начала кусать правоохранителя и запугивать туберкулезом, которым якобы она болеет.

Правоохранителям пришлось арестовать украинку, применив силу. Они вытащили правонарушительницу из машины и надели на нее наручники. Более того, после информации о ее болезни, у нее пришлось принудительно брать кровь на анализ.

Женщину поместили под стражу. Она будет отвечать не только за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но и за оскорбление полицейского, который находился на службе, и нарушение его неприкосновенности. За содеянное ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 19 ноября в районе села Верешин в Польше произошла авария, в результате которой погибли украинцы. Среди жертв есть ребенок.

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