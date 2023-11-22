Путин впервые за долгое время выступит перед лидерами G20: что скажет

По мнению журналистов, глава государства-агрессора попытается позиционировать РФ как представителя Глобального Юга, особенно в свете своего председательства в БРИКС в 2024 году.

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Российский президент Владимир Путин в среду, 22 ноября, впервые за сравнительно длительное время выступит с обращением к представителям G20. Во внеочередном саммите организации он будет примет участие по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Будут обсуждаться вопросы мировой экономики и финансов, подведут итоги индийского председательства в "Двадцатке" в текущем году, обсудят также "климатическую повестку и проблематику цифровизации, и другие темы".

В публикации Sky News отмечается, что Путин, скорее всего, будет поведет речь о турбулентной глобальной ситуации и о "сбалансированной, нейтральной позиции России в ней".

Главное мировое событие — война между Израилем и ХАМАС — несомненно, будет доминирующей и в речи главы Кремля, считают журналисты.

Можно ожидать, что он выступит против того, что называет "имперским, колониальным подходом США".

На недавнем саммите БРИКС Путин уже говорил, что проблемы между Израилем и палестинцами связаны с тем, что США якобы пытаются монополизировать посредничество между ними.

США действительно выступали в качестве ключевого игрока в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня, хотя Катар также играл ведущую роль в посредничестве.

"Путин хочет, чтобы его считали великим государственным деятелем, который может говорить от имени тех, кто возмущен гегемонией США", — говорится в публикации.

По мнению авторов, Путин попытается позиционировать Россию как представителя Глобального Юга, особенно в свете того, что в следующем году Путин будет председательствовать в БРИКС.

Концепты "Глобальный Север" и "Глобальный Юг" используются для описания группы стран по социально-экономическим и политическим характеристикам.

Напомним, что, по данным СМИ, Путин объявит всеобщую мобилизацию в РФ уже после выборов 2024, потому что помнит Афганистан.

Также сообщалось, что 17 ноября глава страны-агрессора заявил, что людей нельзя делить "на первый и второй сорт, как мясо".