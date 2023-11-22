Основная тема — война в Украине: в Праге встретились президенты Вышеградской четверки (фото)

По мнению журналистов, ключевыми темами саммита V4 стали российско-украинская война и миграционный кризис.

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В среду, 22 ноября, в Пражском Граде (Чехия) проходит встреча президентов Вышеградской группы (V4). Об этом сообщает профильный аккаунт организации в соцсети Х (Twitter).

Основная тема на саммите глав государств Чехии, Польши, Венгрии и Словакии — это полномасштабная военная агрессия России против Украины, ее последствия и увеличение помощи Украине от союзников.

Другими темами для обсуждения лидеров этих стран стали борьба с нелегальной миграцией, ситуация на Ближнем Востоке и расширение Евросоюза.

Кроме того, на утренних переговорах лидеры Чехии, Словакии, Польши и Венгрии планировали рассмотреть вопрос финансовой поддержки модернизации своих экономик, пишет Expats.cz.

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В администрации чешского президента, который стал организатором этого саммита, накануне заявили, что на встрече "четверки" также поднимут вопросы развития проектов, финансируемых из Вышеградского фонда, трансграничных и инфраструктурных проектов, транспортного сообщения между странами.

Вышеградская группа — что известно

Чехия, Словакия, Венгрия и Польша — страны, традиционно относящиеся к Восточной Европе. Их связывает не только географическая близость, но и совместная история.

Вышеградская группа, или Вышеградская четверка (сокращенно V4) была основана 15 февраля 1991 года в городе Вишеград (Вышеград) в Венгрии. Место это было выбрано не случайно — именно там в 1335 году венгерский король Карл I Роберт, чешский Ян Люксембургский и польский Казимир III Великий заключили договор о тесном сотрудничестве в политических и торговых вопросах и о вечной дружбе. Почти семь столетий спустя, в 1991 году, в Вышеграде встретились президент Чехословакии Вацлав Гавел, премьер-министр Венгрии Йожеф Анталл и президент Польши Лех Валенса, чтобы скрепить свои отношения в новом союзе.

На первых этапах задачей сотрудничества "тройки", а с 1993 года — после разделения Чехословакии — "четверки" стала взаимная поддержка в совместных усилиях по интеграции в евроатлантические структуры.

После присоединения всех четырех стран к Европейскому Союзу 1 мая 2004 года внешнеполитическая деятельность Вышеградской четверки еще больше возросла. Группа сосредоточила внимание на содействии сотрудничеству и стабильности в более широком регионе Центральной Европы.

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Напомним, Фокус писал, что Евросоюз подготовил проект решения о предоставлении Украине гарантий безопасности. В частности, речь идет о подготовке украинских военных и помощи в реализации реформ для вступления в ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что Чехия хочет, чтобы дипломаты РФ получали визы и разрешения на проживание, которые делают возможным путешествия только в пределах страны пребывания, а не по остальной части Шенгенской зоны.