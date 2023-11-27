Маск во время поездки в Израиль согласился с Нетаньяху в необходимости уничтожить ХАМАС

Американский бизнесмен отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству "демилитаризовать" и "дерадикализировать" сектор Газы после окончания конфликта.

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с Биньямином Нетаньяху, что нужно уничтожить палестинское движение ХАМАС. Об этом он заявил во время общения с израильским премьер-министром в формате аудиочата в социальной сети X (бывший Twitter).

"Да, другого варианта нет", — сказал он.

Кроме того, бизнесмен отметил, что хотел бы помочь еврейскому государству "демилитаризовать" и "дерадикализировать" сектор Газы после окончания конфликта.

"Отличие заключается в том, что Израиль пытается избежать убийства мирных жителей", — добавил предприниматель.

Антисемитизм и фейки: техногигант IBM и Евросоюз прекратили сотрудничество с Х: детали

Напомним, 18 ноября СМИ сообщили, что американский технологический гигант IBM и Европейский Союз прекратили рекламное сотрудничество с соцсетью X, принадлежащей Илону Маску, на фоне опасений относительно разжигания антиеврейской ненависти и дезинформации на платформе.

В понедельник, 27 ноября, американский предприниматель Илон Маск совершил визит в Израиль. По данным журналистов Reuters, в Израиле у бизнесмена запланирована встреча с президентом страны Исааком Герцогом, а также с родственниками заложников, которых удерживают боевики ХАМАСа в секторе Газа.

Ожидается, что Маск и Герцог обсудят "необходимость действий в борьбе с растущим антисемитизмом в Интернете". Как отмечают журналисты, эта поездка может помочь Маску восстановить свою репутацию в еврейских общинах после того, как его обвинили в серии антисемитских заявлений.

Напомним, 11 октября, Илон Маск предположил, что в случае, если война Израиля против ХАМАСа будет длительной, стоит готовиться к "гражданской войне" в Европе.