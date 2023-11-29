На бывшего морского пехотинца США напали в российской тюрьме, – СМИ

По словам брата потерпевшего, нападение могло быть совершено на национальной почве, так как среди заключенных в тюрьмах РФ нередко встречаются "антиамериканские настроения".

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Бывший морской пехотинец США Пол Уилан, пребывающий в тюрьме на территории Российской Федерации, подвергся нападению. Об этом пишет Sky News 29 ноября, ссылаясь на заявление брата пострадавшего Дэйва Уилана.

Сообщается, что Пол Уилан, получил удар по лицу после того, как попросил другого заключенного сдвинуться с места.

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"Новый заключенный заблокировал часть производственной линии, и Пол попросил его отойти с дороги. После неоднократных просьб заключенный ударил Пола по лицу, разбив при этом его очки, и попытался ударить его во второй раз", — рассказал Дэйв Уилан.

После того как бывший американский военный встал, чтобы отразить второй удар, другие заключенные вмешались, пытаясь остановить драку.

Дэйв Уилан полагает, что причиной нападения стало происхождение его брата. Он отметил, что среди российских заключенных "нередки" антиамериканские настроения.

Отметим, что Пол Уилан был осужден в России по обвинению в шпионаже в 2020 году. Он отбывает срок в исправительной колонии в Мордовской области России. В США отвергают обвинения российской стороны в адрес Уилана.

Напомним, 13 июля журналисты-расследователи сообщили, что в России планируют построить на оккупированных территориях Украины 25 новых колоний и шесть других центров содержания под стражей к 2026 году.

Фокус также писал о том, в каких условиях содержатся украинские военнопленные на территории России. По словам освобожденных, пленных подвергают пыткам и заставляют петь гимн Российской Федерации.