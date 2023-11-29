На колишнього морського піхотинця США напали в російській в'язниці, — ЗМІ

За словами брата потерпілого, напад міг бути скоєний на національному ґрунті, оскільки серед ув'язнених у в'язницях РФ нерідко зустрічаються "антиамериканські настрої".

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Колишній морський піхотинець США Пол Вілан, який перебуває у в'язниці на території Російської Федерації, зазнав нападу. Про це пише Sky News 29 листопада, посилаючись на заяву брата потерпілого Дейва Вілана.

Повідомляється, що Пол Вілан, отримав удар по обличчю після того, як попросив іншого ув'язненого зрушити з місця.

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"Новий ув'язнений заблокував частину виробничої лінії, і Пол попросив його відійти з дороги. Після неодноразових прохань ув'язнений вдарив Пола по обличчю, розбивши при цьому його окуляри, і спробував вдарити його вдруге", — розповів Дейв Вілан.

Після того як колишній американський військовий встав, щоб відбити другий удар, інші ув'язнені втрутилися, намагаючись зупинити бійку.

Дейв Вілан вважає, що причиною нападу стало походження його брата. Він зазначив, що серед російських ув'язнених "нерідкі" антиамериканські настрої.

Зазначимо, що Пола Вілана засудили в Росії за обвинуваченням у шпигунстві 2020 року. Він відбуває строк у виправній колонії в Мордовській області Росії. У США відкидають звинувачення російської сторони на адресу Вілана.

Нагадаємо, 13 липня журналісти-розслідувачі повідомили, що в Росії планують побудувати на окупованих територіях України 25 нових колоній і шість інших центрів тримання під вартою до 2026 року.

Фокус також писав про те, в яких умовах утримують українських військовополонених на території Росії. За словами звільнених, полонених піддають тортурам і змушують співати гімн Російської Федерації.