"Загадочная пневмония" из КНР добралась до Европы: в Нидерландах растет число заболевших детей

По словам профессора из Университета Рединга Яна Джонса, это может быть местная сезонная эпидемия, которая случилась одновременно с заболеваниями в Китае. Нидерландский институт исследований в сфере здравоохранения зарегистрировал большее количество пациентов, чем ожидалось. Основная часть — детей в возрасте 5-14 лет.

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Представители системы здравоохранения в нидерландском Утрехте предупредили о росте статистики заболеваний среди детей, что отражает аналогичную тенденцию в Китае. Об этом пишет The Mirror.

Вспышка нового вируса, который стремительно распространяется в Китае, отмечена и в Европе. Случаи нового заболевания фиксируются в Нидерландах.

Эксперты спешат выяснить характер пневмонии, вспышка которой была отмечена в некоторых частях Азии, поскольку больницы переполнены "молодыми людьми, которым нездоровится".

Эксперты из Нидерландов теперь уже говорят, что тревожное заболевание, которое может оказаться опасным для жизни, возможно, уже добралось и до них.

Нидерландский институт исследований в сфере здравоохранения сообщил, что зарегистрировано большее количество пациентов с пневмонией, чем ожидалось. Причем большинство пациентов — детей в возрасте 5-14 лет. По имеющимся данным, диагноз ставят примерно 103 из 100 тысяч детей.

Статистика заболеваний

"Это может быть местная сезонная эпидемия, которая просто случилась одновременно с заболеваниями в Китае, — сказал журналистам профессор Ян Джонс из Университета Рединга. — У пневмонии может быть множество причин, и я сомневаюсь, что ее можно будет должным образом проанализировать, пока не установят, что лежит в ее основе".

Из-за нового вируса больницы в Пекине переполнены пациентами с неустановленной формой пневмонии, заболевания отмечаются и в Ляонине. Международное общество по инфекционным заболеваниям ProMED уже классифицировало вспышку неизвестного штамма как эпидемию.

Специалист по инфекционным заболеваниям доктор Нил Стоун указывает на то, что у некоторых заболевших нет никаких симптомов, даже кашля.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что изучает новый вирус, и запросила подробную информацию об этой вспышке.

"ВОЗ запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований групп заболевших детей посредством механизма Международных регулирований в сфере здравоохранения", — сообщил представитель ВОЗ.

ВОЗ также запросила дополнительные сведения о новых тенденциях известных патогенов, включая грипп, SARS-CoV-2, RSV и пр.

Представители Организации советуют жителям Китая придерживаться профилактических мер по снижению риска респираторных заболеваний.

Напомним, что ученые выяснили, что экстракт коры ивы эффективно борется с вирусами.

Также сообщалось, что 8 ноября в Украине впервые выявили штамм коронавируса "Пирола".