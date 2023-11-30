Собирал данные о службах безопасности: в Польше судили украинца, который шпионил в пользу РФ

По информации следствия, гражданин Украины собирал информацию, в частности, о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах. Суд назначил ему один год лишения свободы.

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Окружной суд в Гданьске осудил 44-летнего гражданина Украины за шпионскую деятельность в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

По словам следователей мужчина собирал информацию, в частности, о критической инфраструктуре в провинциях Поморское и Куявско-Поморское воеводства, а также о деятельности служб и органов, ответственных за безопасность и передал ее россиянам.

В Польше мужчина находился с января по март текущего года. Задержали преступника в марте.

По данным следствия, гражданина Украины склонили к шпионской деятельности в Польше. В конце августа прокурор предъявил ему обвинение в ведении незаконной деятельности в пользу российской разведки.

Суд назначил ему один год лишения свободы.

Россия активизировала сеть шпионов в Украине: что известно

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что с целью дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать единство нашего государства Российская Федерация активизировала сеть шпионов в Украине, а в частности, в Службе безопасности.

По его словам, целью вражеских агентов является рассорить политическое и военное руководство страны, а также разжечь антиправительственные настроения среди граждан.

Напомним, 30 ноября в эфире "Радио Свободы" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, есть ли конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Подоляк признал, что военачальник и президент иногда проводят "сложные" разговоры о контрнаступлении ВСУ.

Также 20 ноября президент Владимир Зеленский на фоне слухов о его конфликте с Залужным заявил, что переход военных в политику — это ошибка. По его словам, военачальники должны выбирать между политической карьерой и войной.