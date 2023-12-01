"Движение остановится": пограничники прокомментировали обстановку на границе со Словакией

По данным ГПСУ, у Украины на границе со Словакией один пункт пропуска и если его заблокируют, то перевозки не смогут быть осуществлены.

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Перевозчики из Словакии на данный момент не преграждают путь через границу с Украиной, однако объявили о планах начать забастовку сегодня, 1 декабря, в 15:00 по европейскому времени. На данный момент на границе со Словакией ожидают пропуска около 600 грузовиков. Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Та ситуация, которая есть на границе с Польшей, она добавила уже в очередях как на словацкой границе, так и на границе с Венгрией. Потому что до 6 ноября на направлении этих границ мы не фиксировали очередей из грузовиков, ожидавших возможность пересечения границы в сторона Украины. Опять же — это из-за увеличения количества транспортных средств, прибывающих к границе", — рассказал Демченко.

Согласно его высказыванию, как водители, так и перевозчики выбирают альтернативные маршруты из-за невозможности пересечь границу с Польшей.

Говоря о текущей ситуации, спикер отметил, что на утро сегодня у пункта пропуска "Ужгород-Вышне Немецке" (граница со Словакией) образовалась очередь из приблизительно 600 грузовиков.

У пункта пропуска "Тыса" на границе с Венгрией наблюдается ситуация, при которой до тысячи грузовых транспортных средств ожидают возможности пересечь границу.

"И со вчера мы имеем информацию от словацких коллег о том, что сегодня в 15:00 по европейскому времени начнется блокировка движения для грузовиков именно на направлении пункта пропуска "Вишне Немецкое" (с нашего направления пункт пропуска "Ужгород"). И будут совершаться эти действия — представители союза перевозчиков Словакии", — добавил Демченко.

Он отметил, что ситуация подобного рода уже имела место 21 ноября. Тогда союз перевозчиков Словакии отказался нести ответственность за блокировку границы, заявив, что они не проводили блокаду.

"Но собственно 21 числа мы имели полдня заблокированной границы, когда грузовики практически не двигались на выезд и въезд", — добавил спикер.

Тогда в ночь с 21 на 22 ноября словацкие пограничники сообщили, что движение разблокировано и с тех пор ситуация на границе со Словакией была стабильной.

"Сегодня в 16:00 по Киеву будем видеть какая сложится ситуация на границе со Словакией дальше. Хотя участники этой акции отметили, что они на выезд из Словакии будут пропускать где-то по 4 грузовика в час", — отметил Демченко.

Он также добавил, что у Украины на границе со Словакией один пункт пропуска и если его заблокируют, то движение с соседней страной остановится.

Напомним, что 17 ноября Фокус писал, что в Закарпатской области таможенники фиксируют увеличение очередей грузовиков на словацкой границе. Пробки из грузовиков выросли за счет фур с польского направления, и машины продолжают прибывать.