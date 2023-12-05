Лидер КНДР заплакал и призвал женщин рожать больше детей (видео)

Как пишут иностранные СМИ, Ким Чен Ын заявил, что женщины должны воспитывать детей и прививать им ценности коммунистической партии.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с тысячами женщин на Национальной встрече матерей в Пхеньяне. Во время события он заплакал и призвал жителей страны рожать больше детей. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Ким Чен Ын обратился и женщин и отметил, что их обязанность — остановить падение рождаемости в стране, чтобы укрепить национальную власть. При этом, он вытирал свои глаза платком. Издание пишет, что вместе с лидером плакали и женщины, которые принимали участие во встрече.

По словам лидера КНДР, матери должны присоединиться к решению "множество социальных задач". Так, женщины должны воспитывать детей и прививать детям ценности коммунистической партии, чтобы они продолжали "революцию".

Журналисты пишут, что такую встречу с матерями в КНДР проводят впервые за последние 11 лет. Предположительно, что высшие должностные лица Северной Кореи обеспокоены снижением рождаемости.

Отмечается, что последний раз в стране проводили перепись населения в 2008 году, тогда оно составляло 24 миллиона. По предварительным оценкам на сегодня в КНДР проживает около 25,7 миллиона человек.

Издание отмечает, что в течение последних десяти лет рождаемость в стране постоянно снижалась. В частности, среднее количество детей на одну женщину в 2014 году составляла — 1,88 ребенка на женщину, а в 2022 году — 1,79 ребенка на женщину.

Чтобы поощрить женщин рожать детей в этом году в стране ввели льготы для семей с тремя и более детьми. В частности, речь идет о государственных субсидиях, бесплатном жилье, питании, медикаментах и льготах на обучение.

Напомним, в конце ноября СМИ писали, что лидер Северной Кореи заставляет жителей страны петь гимн, который восхваляет его "силу любви". В частности, композиция будет приветствовать Ким Чен Ына перед любым публичным мероприятием.

Также недавно стало известно, что дочь Ким Чен Ына неправильно называли в течение десяти лет. Причиной этому является игрок НБА, который неправильно понял фразу сказанную лидером страны.