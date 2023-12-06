Вспышка пневмонии в Китае: в РФ зафиксированы первые случаи заболевания, – росСМИ

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, на данный момент о пандемии или эпидемии речи не идет. При этом в Роспотребнадзоре заявили об организации "противоэпидемических мероприятий".

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На территории Российской Федерации зарегистрировано несколько случаев микоплазменной инфекции, о вспышке которой предупредили власти Китайской Народной Республики (КНР). Об этом пишет российский портал "РИА Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

"В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции", — сказано в заявлении.

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Сообщается, что ситуация с респираторными заболеваниями в РФ "находится под контролем", а групповые случаи заболевания "активно расследуют". В Роспотребнадзоре также заявили об организации "противоэпидемических мероприятий".

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в комментарии журналистам сказал, что в данном случае о пандемии или эпидемии речи не идет. Он отметил, что возбудитель пневмонии (микоплазма) известен ученым уже довольно-таки давно.

Напомним, 23 ноября СМИ сообщили, что в Китае зафиксирована вспышка таинственной пневмонии, в частности, среди детей. Также местные больницы переполнены пациентами с недиагностированными ранее респираторными заболеваниями.

По состоянию на 29 ноября было известно о распространении нового вируса в Европе. Так, представители системы здравоохранения в нидерландском Утрехте предупредили о росте статистики заболеваний среди детей.