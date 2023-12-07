Канада ввела санкции против российских бриллиантов и сопутствующих товаров

По словам министра иностранных дел страны Мелани Жоли, Оттава будет продолжать сотрудничать со странами G7 и другими международными партнерами с целью внедрения всеобъемлющих мер контроля и проверки для запрета российских бриллиантов.

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Канада сообщила о внедрении санкций на ввоз российских драгоценных камней и сопутствующих ювелирных изделий в сотрудничестве с другими странами "Большой семерки". Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Мелани Жоли отметила, что введение запрета на импорт российских бриллиантов в сотрудничестве с партнерами по G7 направлено на отправку четкого сигнала России. Этот шаг призван подчеркнуть, что страны не собираются допускать использование доходов от продажи бриллиантов для финансирования военных действий.

"Мы призываем президента (РФ Владимира) Путина немедленно прекратить эту неоправданную захватническую войну против Украины, и мы будем продолжать поддерживать украинцев столько, сколько потребуется", — заявила Жоли.

В заявлении МИД Канады говорится, что Оттава будет продолжать сотрудничать со странами G7 и другими международными партнерами с целью внедрения всеобъемлющих мер контроля и проверки для запрета российских бриллиантов.

Напомним, что в ноябре из-за санкций против России на фоне введения запрета российского экспорта алмазов, в частности, бельгийские трейдеры обращаются к технологии блокчейн, чтобы доказать, что их драгоценные камни происходят из нероссийских рудников.

8 ноября стало известно, что западные политики прогнозировали уменьшение возможной поддержки ОАЭ из-за войны в Израиле. Украина якобы надеялась, что Арабские Эмираты могли стать посредниками для мирных переговоров и авторитетными участниками будущего мирного саммита.