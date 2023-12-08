Девушка в красном шарфе: украинка рассказала о спасении от ХАМАС на музыкальном фестивале

Видео девушки, спасающейся от атаки террористов на музыкальном фестивале Supernova, облетело весь мир.

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7 октября, когда боевики ХАМАС напали на Израиль, атаковав участников музыкального фестиваля Нова, который проходил в пустыне Негев, одним из первых видео в соцсетях оказалось загруженное участников фестиваля. На нем люди бегут, спасаясь от террористов. И девушка в красном шарфе привлекает внимание в первую очередь. Про нее спрашивали в комментариях, ее даже изобразили на картине "Феникс", но никто не знал, удалось ли "девушке в красном шарфе" выжить. Журналисты Daily Mail нашли ее. И оказалось, что это 25-летняя украинка по имени Влада Патапов, которой удалось избежать гибели от рук террористов.

Влада стала известна как "женщина в красном шарфе" и она стала одним из самых запоминающихся образов резни 7 октября. Тогда боевики ХАМАС, атаковав рейв-фестиваль Supernova, убили по меньшей мере 340 человек и взяли в заложники 40.

Видео от 7 октября с фестиваля Supernova

В последний раз, когда Владу видели, она в числе остальных испуганных участников фестиваля, убегала от террористов.

В течение нескольких недель мир задавался вопросом, выжила ли она.

25-летняя Влада Патапов живет в Ашдоде, воспитывает трехлетнюю дочь Роми и работает организатором свадеб. 7 октября она чуть не погибла и думала, что погиб ее партнер Матан. Она видела, как боевики ХАМАС убили ее друзей.

Влада и Матан

"Я никому особо не рассказывала о том, что произошло, мне до сих пор очень больно, я поделилась с семьей ужасом того дня и до сих пор каждое утро благодарю Бога, что я еще жива. Иногда я чувствую себя виноватой за то, что выжила, а другие – нет. Как и за то, что случилось со мной, длилось всего 18 часов, но у многих боль все еще продолжается, и я думаю о заложниках, все еще находящихся в Газе. Мы не должны их забывать", — рассказала Влада.

По ее словам, она не хотела идти на фестиваль. Решение она приняла спонтанно, в последнюю минуту, когда ее бойфренд Матан купил билеты. Но ее не покидала ощущение, что это плохая идея.

"Моя дочь Роми была такой тихой, обычно она всегда шумно бегала, играя со своими игрушками, но в тот день она была неподвижна, и я уверена, что она чувствовала что-то неладное", — вспоминает девушка.

Прибыв на место проведения фестиваля в Реиме, всего в полутора милях от границы с сектором Газа, Влада, Матан и ее подруга Май разбили палатку и провели вечер за разговорами.

"Я помню, что атмосфера была очень странная, люди веселились и танцевали, но у меня не было энергии. Мне казалось странным проводить фестиваль так близко к границе с сектором Газа. Но я подумала, что организаторы, должно быть, знают, что это безопасно, иначе они бы не стали его проводить", — по ее словам она легла спать в три часа ночи, а уже в 6:30 со стороны сектора Газа полетели первые ракеты, сигнализирующие о начале атаки.

"Я искала Матана и Май и сразу услышала стрельбу. Это было громко и очень близко к нам. Несколько секунд я не понимала, что происходит, а потом Матан закричал, что нам нужно бежать за машиной", — Влада вспоминает, что многие участники фестиваля не поняли, насколько все серьезно.

Интервью с Владой

Звуки выстрелов и появление боевиков ХАМАСа вызвали панику в толпе. Сотни посетителей фестиваля бежали в окрестные поля и пустыню.

Влада и ее друзья запрыгнули в машину и поехали к выходу, но путь им преградили другие автомобили.

"Все сигналили, я была на пассажирском сиденье, а Матан ехал с Май на заднем сиденье, а затем мы увидели впереди нас мужчину, одетого в военную форму. Мы думали, что это был израильский солдат, и с нами все будет в порядке. Но он выстрелил в парня, который вышел из своего авто и мы поняли, что это террорист. Мы пригнулись, пули свистели вокруг, попадали в машину", — по словам Влады, Матану удалось развернуть авто и выехать на дорогу. Они встретили полицейского, который приказал им ехать дальше на восток. Но путь им преградили террористы.

"Матан продолжал ехать, но мы не уехали далеко. Мы увидели террористов на машинах, мотоциклах и грузовиках, направляющихся к нам. Они стреляли по нам. Мы пытались поехать через поле, но застряли и нам пришлось бросить машину", — Влада говорит, что в этот момент друзья потеряли друг друга.

"Я не знала, где Матан. Мы убежали с Май и добрались до деревьев. Мы не знали, что делать и куда идти, и все, о чем я могла думать, это Роми. Я продолжала видеть ее лицо, и говорила себе, что кто-то должен выжить ради нее", — по словам Влады, их спас человек по имени Йосеф Бен Аву. Он остановил свою машину и велел убегающим сесть на заднее сидение.

"Нас было восемь человек в машине, это была Kia Picanto, и мы все сидели друг на друге. Я позвонила Матану и сказала ему, что со мной все в порядке, а он ответил, что его подобрал водитель и они живы", — вспоминает девушка.

Влада и Май в конце концов добрались до безопасной военной базы в Цеелиме, а Матан оказался на базе в 20 минутах езды в Ориме.

Паническое бегство от террористов заняло три часа, но, по словам Влады, время "пролетело очень быстро".

Красный шарф, который она носила, убегая от ХАМАС, и который сделал ее знаменитой, сохранился. В прошлом месяце израильская художница Карен Миск представила картину, изображающую Владу, назвав ее "Феникс".

Картина "Феникс" Карен Миск Фото: Facebook Karen Missk

"Это основано на одном из изображений того дня, прекрасных молодых, полных жизни людей, убегающих от злых дикарей. Хотела бы я знать ее имя и надеюсь, что она выжила. Мое сердце разрывалось, когда я увидела это видео и осознала, что в пространство любви и свободы пришло зло, но я знаю: как феникс, мы восстанем из этого пепла", — подписала свое произведение Карен.

Напомним, ранее в Израиле подтвердили смерть 23-летней Шани Лук, еще одной посетительницы фестиваля Supernova. Ее похитили и увезли в Сектор Газа, где возили в кузове пикапа. Ее мать, которая живет в Германии, надеялась, что Шани жива. Но израильские власти сообщили, что девушке отрубили голову.