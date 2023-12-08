Дівчина в червоному шарфі: українка розповіла про порятунок від ХАМАС на музичному фестивалі

Відео дівчини, яка рятується від атаки терористів на музичному фестивалі Supernova, облетіло весь світ.

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7 жовтня, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль, атакувавши учасників музичного фестивалю Нова, що проходив у пустелі Негев, одним із перших відео в соцмережах виявилося завантажене учасниками фестивалю. На ньому люди біжать, рятуючись від терористів. І дівчина в червоному шарфі привертає увагу насамперед. Про неї запитували в коментарях, її навіть зобразили на картині "Фенікс", але ніхто не знав, чи вдалося "дівчині в червоному шарфі" вижити. Журналісти Daily Mail знайшли її. І виявилося, що це 25-річна українка, на ім'я Влада Патапов, якій вдалося уникнути загибелі від рук терористів.

Влада стала відома як "жінка в червоному шарфі" і вона стала одним із найбільш пам'ятних образів різанини 7 жовтня. Тоді бойовики ХАМАС, атакувавши рейв-фестиваль Supernova, убили щонайменше 340 осіб і взяли в заручники 40.

Відео від 7 жовтня з фестивалю Supernova

Востаннє, коли Владу бачили, вона серед інших переляканих учасників фестивалю тікала від терористів.

Протягом кількох тижнів світ задавався питанням, чи вижила вона.

25-річна Влада Патапов живе в Ашдоді, виховує трирічну доньку Ромі і працює організатором весіль. 7 жовтня вона мало не загинула і думала, що загинув її партнер Матан. Вона бачила, як бойовики ХАМАС убили її друзів.

Влада і Матан

"Я нікому особливо не розповідала про те, що сталося, мені досі дуже боляче, я поділилася з сім'єю жахом того дня і досі щоранку дякую Богові, що я ще жива. Іноді я почуваюся винною за те, що вижила, а інші — ні. Як і за те, що те, що трапилося зі мною, тривало лише 18 годин, але в багатьох біль усе ще триває, і я думаю про заручників, які все ще перебувають у Газі. Ми не повинні їх забувати", — розповіла Влада.

За її словами, вона не хотіла йти на фестиваль. Рішення вона прийняла спонтанно, в останню хвилину, коли її бойфренд Матан купив квитки. Але її не покидало відчуття, що це погана ідея.

"Моя дочка Ромі була такою тихою, зазвичай вона завжди галасливо бігала, граючись зі своїми іграшками, але того дня вона була нерухома, і я впевнена, що вона відчувала щось недобре", — згадує дівчина.

Прибувши на місце проведення фестивалю в Реїмі, лише за півтори милі від кордону з Сектором Гази, Влада, Матан і її подруга Май розклали намет і провели вечір за розмовами.

"Я пам'ятаю, що атмосфера була дуже дивна, люди веселилися і танцювали, але у мене не було енергії. Мені здавалося дивним проводити фестиваль так близько до кордону із сектором Гази. Але я подумала, що організатори, мабуть, знають, що це безпечно, інакше вони б не стали його проводити", — за її словами, вона лягла спати о третій годині ночі, а вже о 6:30 з боку Сектору Гази полетіли перші ракети, які сигналізують про початок атаки.

"Я шукала Матана і Май і одразу почула стрілянину. Це було голосно і дуже близько до нас. Кілька секунд я не розуміла, що відбувається, а потім Матан закричав, що нам потрібно бігти за машиною", — Влада згадує, що багато учасників фестивалю не зрозуміли, наскільки все серйозно.

Інтерв'ю з Владою

Звуки пострілів і поява бойовиків ХАМАСу викликали паніку в натовпі. Сотні відвідувачів фестивалю тікали в навколишні поля та пустелю.

Влада та її друзі застрибнули в машину і поїхали до виходу, але шлях їм перегородили інші автомобілі.

"Усі сигналили, я була на пасажирському сидінні, а Матан їхав із Май на задньому сидінні, а потім ми побачили попереду нас чоловіка, одягненого у військову форму. Ми думали, що це був ізраїльський солдат, і з нами все буде гаразд. Але він вистрілив у хлопця, який вийшов зі свого авто, і ми зрозуміли, що це терорист. Ми пригнулися, кулі свистіли навколо, потрапляли в машину", — за словами Влади, Матану вдалося розвернути авто і виїхати на дорогу. Вони зустріли поліцейського, який наказав їм їхати далі на схід. Але шлях їм перегородили терористи.

"Матан продовжував їхати, але ми не поїхали далеко. Ми побачили терористів на машинах, мотоциклах і вантажівках, що прямували до нас. Вони стріляли по нас. Ми намагалися поїхати через поле, але застрягли і нам довелося кинути машину", — Влада каже, що в цей момент друзі втратили один одного.

"Я не знала, де Матан. Ми втекли з Май і дісталися до дерев. Ми не знали, що робити і куди йти, і все, про що я могла думати, це Ромі. Я продовжувала бачити її обличчя, і говорила собі, що хтось повинен вижити заради неї", — за словами Влади, їх врятував чоловік на ім'я Йосеф Бен Аву. Він зупинив свою машину і велів втікачам сісти на заднє сидіння.

"Нас було вісім осіб у машині, це була Kia Picanto, і ми всі сиділи один на одному. Я зателефонувала Матану і сказала йому, що зі мною все гаразд, а він відповів, що його підібрав водій і вони живі", — згадує дівчина.

Влада і Май зрештою дісталися безпечної військової бази в Цеелімі, а Матан опинився на базі за 20 хвилин їзди в Орімі.

Панічна втеча від терористів зайняла три години, але, за словами Влади, час "пролетів дуже швидко".

Червоний шарф, який вона носила, тікаючи від ХАМАС, і який зробив її знаменитою, зберігся. Минулого місяця ізраїльська художниця Карен Міск представила картину, на якій зображена Влада, назвавши її "Фенікс".

Картина "Фенікс" Карен Міск Фото: Facebook Karen Missk

"Це ґрунтується на одному із зображень того дня, прекрасних молодих, повних життя людей, які тікають від злих дикунів. Хотіла б я знати її ім'я і сподіваюся, що вона вижила. Моє серце розривалося, коли я побачила це відео й усвідомила, що в простір любові та свободи прийшло зло, але я знаю: як фенікс, ми повстанемо з цього попелу", — підписала свій твір Карен.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі підтвердили смерть 23-річної Шані Лук, ще однієї відвідувачки фестивалю Supernova. Її викрали і відвезли в Сектор Гази, де возили в кузові пікапа. Її мати, яка живе в Німеччині, сподівалася, що Шані жива. Але ізраїльська влада повідомила, що дівчині відрубали голову.