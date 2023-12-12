В Москве нашли мертвым экс-генконсула РФ в Иране

Алексеев работал генконсулом РФ в Иране с 2015 по 2019 годы. До этого он занимал должность советника-посланника Посольства РФ в Иране.

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В России в Москве нашли тело бывшего генерального консула РФ в Иране Константина Алексеева. Об этом сообщает российское медиа Shot.

Отмечается, что тело дипломата в доме на улице Виерна обнаружила его жена. На месте работают правоохранители. Причины смерти Алексеева устанавливаются.

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В пресс-службе Следственного комитета по Москве рассказали MSK1.RU, что смерть консула не имеет криминального характера.

Умерший дипломат Константин Алексеев работал генконсулом РФ в городе Решт в Иране с 2015 по 2019 годы. До этого он занимал должность советника-посланника Посольства РФ в Иране и работал во Втором департаменте Азии МИД России. С 2011 года он имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса.

Бывший генеральный консул РФ в Иране Константин Алексеев

Больше деталей смерти российского дипломата на данный момент не сообщается.

Напомним, что 13 октября в одном из номеров отеля "Таксим" в Стамбуле обнаружили тело 61-летнего российского топ-дипломата Николая Кобринца.

13 августа в Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко. Украинский дипломат погиб в результате вероятного утопления на озере Севан.