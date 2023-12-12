В Москві знайшли мертвим ексгенконсула РФ в Ірані
Алексєєв працював генконсулом РФ в Ірані з 2015 по 2019 роки. До цього він обіймав посаду радника-посланника Посольства РФ в Ірані.
У Росії у Москві знайшли тіло колишнього генерального консула РФ в Ірані Костянтина Алексєєва. Про це повідомляє російське медіа Shot.
Зазначається, що тіло дипломата в будинку на вулиці Вієрна виявила його дружина. На місці працюють правоохоронці. Причини смерті Алєксєєва встановлюються.Важливо
У пресслужбі Слідчого комітету по Москві розповіли MSK1.RU, що смерть консула не має кримінального характеру.
Померлий дипломат Костянтин Алексєєв працював генконсулом РФ у місті Решт в Ірані з 2015 по 2019 роки. До цього він обіймав посаду радника-посланника Посольства РФ в Ірані та працював у Другому департаменті Азії МЗС Росії. Від 2011 року він мав дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного Посланця другого класу.
Більше деталей смерті російського дипломата на цей час не повідомляють.
Нагадаємо, що 13 жовтня в одному з номерів готелю "Таксим" у Стамбулі виявили тіло 61-річного російського топдипломата Миколи Кобринця.
13 серпня у Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Український дипломат загинув унаслідок імовірного утоплення на озері Севан.