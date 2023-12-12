В Москві знайшли мертвим ексгенконсула РФ в Ірані

Алексєєв працював генконсулом РФ в Ірані з 2015 по 2019 роки. До цього він обіймав посаду радника-посланника Посольства РФ в Ірані.

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У Росії у Москві знайшли тіло колишнього генерального консула РФ в Ірані Костянтина Алексєєва. Про це повідомляє російське медіа Shot.

Зазначається, що тіло дипломата в будинку на вулиці Вієрна виявила його дружина. На місці працюють правоохоронці. Причини смерті Алєксєєва встановлюються.

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У пресслужбі Слідчого комітету по Москві розповіли MSK1.RU, що смерть консула не має кримінального характеру.

Померлий дипломат Костянтин Алексєєв працював генконсулом РФ у місті Решт в Ірані з 2015 по 2019 роки. До цього він обіймав посаду радника-посланника Посольства РФ в Ірані та працював у Другому департаменті Азії МЗС Росії. Від 2011 року він мав дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного Посланця другого класу.

Колишній генеральний консул РФ в Ірані Костянтин Алексєєв

Більше деталей смерті російського дипломата на цей час не повідомляють.

Нагадаємо, що 13 жовтня в одному з номерів готелю "Таксим" у Стамбулі виявили тіло 61-річного російського топдипломата Миколи Кобринця.

13 серпня у Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Український дипломат загинув унаслідок імовірного утоплення на озері Севан.