Український дипломат Олександр Сенченко трагічно загинув у Вірменії (фото)

Тіло дипломата знайшли в озері Севан на глибині близько 1,5 метра. Медики, що прибули на місце НП, лише констатували смерть чоловіка.

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У неділю 13 серпня у Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Олександр Сенченко загинув — що відомо

"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка", — йшлося в повідомленні.

У виданні "Бабель" з посиланням на МЗС повідомили, що дипломат потонув в озері Севан ввечері 13 серпня. Під час чергування рятувальники помітили за 25 метрів у воді чоловіка, який зник напередодні під час плавання. Медики констатували смерть.

Вірменське видання з посиланням на рятувальну службу МВС розповіло, що чоловіка знайшли на другому громадському пляжі озера Севан. Він був за 25 метрів від берега. Рятувальники витягли чоловіка з глибини близько 1,5 метра та доставили на берег.

Олександр Сенченко — що відомо про дипломата

У МЗС зазначили, що у 2003 році Сенченко почав роботу в профільному міністерстві. Зокрема, він працював на різних посадах в апараті Міністерства у Першому територіальному управлінні, Департаменті євроатлантичного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра та Шостому територіальному управлінні. Ба більше, він їздив у довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України у Російській Федерації, Азербайджанській Республіці та Республіці Вірменія.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо про смерть радянського дисидента та політв'язня, українського громадського діяча, історика дисидентського руху та публіциста Василя Овсієнко. Йому було 75 років. В останні роки Овсієнко сильно хворів.