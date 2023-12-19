Рептилоиды и антенны в головах: в руководстве журнала РФ упомянут политик времен Ельцина и глава СК
В одной из публикаций российского журнала идет речь о том, что на однодолларовой купюре с портретом Джорджа Вашингтона якобы изображен "подлинный облик космической твари", которая контролирует Землю через своих ставленников.
Известный политик времен президента Бориса Ельцина Сергей Степашин, а также глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин входят в редсовет российского журнала "Юридическая наука: история и современность", известного своими околонаучным публикациями. Об этом пишет The Moscow Times.
Сергей Степашин занимал в Кремле ряд заметных должностей, например, председателя Счетной палаты. При президентстве Бориса Ельцина в 1999 году он работал на посту главы правительства РФ, а ему на смену пришел Владимир Путин, впоследствии ставший преемником президента.
Статьи в РФ о рептилоидах
Издание публикует многочисленные статьи о войне России с рептилоидами, запрете секса женщин с людьми небелой расы и прочие конспирологические материалы.
На титульном листе сообщается, что к тексту имеют отношение доктора юридических наук Николай Литвинов и Михаил Сальников, Иван Миронов (бывший сотрудник ФСБ и организации "Центральное казачье войско"), а также гендиректор клинического санатория им. Максима Горького Илья Харин.
По словам журналистов, ни один из них не имеет отношения к генетике или антропологии, а равно и научным дисциплинам о космосе. Вместе с тем коллектив упомянутых авторов ведет дискуссии о вопросах репродукции человека, ДНК и о возможных контактах с внеземными цивилизациями.
Впоследствии ряд статей о рептилоидах удалили с сайта, например, материал 2021 года "Таинства генетики и русского языка в механизме развития мировой цивилизации". В тексте шла речь о том, что "представители рептоидной космической цивилизации чувствовали приближение русских", которые назывались "детьми Неба" и "Сынами Божиими" на планете.
В удаленной публикации, подписанной именем депутата Госдумы Игоря Ананских, сообщалось о том, что Европой управляет некая "Черная аристократия" — биологический искусственный интеллект, который создали для порабощения человечества. На однодолларовой купюре США (с портретом первого президента Джорджа Вашингтона) якобы значится "подлинный облик космической твари", которая контролирует Землю через своих ставленников.
В публикации раскрываются и другие неожиданные подробности этой теории. Среди прочего, что люди — это ходячие радиоприемники, которые контактируют с высшими силами космоса.
"Вокруг головы человека образуется "антенна" из биологоинформационного поля", иногда она подключается к вселенскому разуму и получает ответы.
Депутат Ананских говорит, что в публикацию о рептилоидах его имя попало по ошибке. Российские журналисты обнаружили на веб-странице журнала как минимум 26 статей с его фамилией, некоторые также были посвящены конспирологическим теориям, в частности — о "детской крови для бессмертия" и об Адаме и Еве, которые, согласно изложенной версии, "десантировались на планету Земля", но при этом были искусственными людьми.
Напомним, что по России распространяется загадочный вирус, но у Путина объясняют очереди из десятков "скорых" возле инфекционных больниц обычным явлением во время пиковой нагрузки.
Также сообщалось, что в РФ работают над системой с ИИ для управления роем беспилотников.